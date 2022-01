Chris Evans tinha corpo de Johnny Bravo antes de Capitão América

Antes de interpretar o Capitão América na Marvel, Chris Evans tinha um “corpo de Johnny Bravo”. Foi o que o seu treinador, Simon Waterson, disse em uma nova entrevista.

Falando com o Insider, Simon Waterson disse que Chris Evans adquiriu um corpo musculoso desde muito novo. No entanto, era um pouco desproporcional.

O treinador brincou que Chris Evans tinha braços muito grandes e pernas muito pequenas, assim como o personagem Johnny Bravo, do Cartoon Network.

Ao ser escalado como Capitão América, ele procurou uma maneira de deixar o corpo mais proporcional. Confira abaixo algumas imagens de como Chris Evans mudou ao longo dos anos.

A evolução de Chris Evans

“Ele era bastante atlético, mas normalmente fazia o ‘treino da faculdade’, então tinha o corpo um pouco desequilibrado. Ele só treinava bíceps, peito e abdômen.”

“Ele não tinha pernas muito desenvolvidas. Fazia muitos exercícios de empurrar, mas poucos exercícios de puxar.”

O treinador acrescentou que, com o treinamento para Capitão América, Chris Evans alcançou um ótimo equilíbrio de estética e desempenho atlético. Isso ajudou bastante no trabalho do ator.

“Foi uma mistura de levantamento pesado e circuitos dinâmicos. Eu o ajudei a ter ótimos movimentos porque os movimentos do Capitão América são muito bons.”

“Trabalhamos o lado estético e o lado atlético. Isso o ajudou a alcançar o melhor desempenho.”

