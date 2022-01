Começou com covers de Justin Bieber: Quem é Saak, novo ator de Rebelde

Pouco tempo depois da estreia de Rebelde na Netflix, fãs já começam a especular sobre os eventos da próxima temporada. Para a alegria dos assinantes, a plataforma confirmou a produção dos novos episódios e incluiu Saak no elenco. Mas afinal de contas, quem é Saak? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo ator de Rebelde.

A confirmação da 2ª temporada de Rebelde aconteceu em uma live especial realizada em 9 de janeiro, que contou com a presença do elenco principal da série, participações especiais e, é claro, muita música.

Os novos episódios de Rebelde têm tudo para trazer grandes reviravoltas para os alunos da Elite Way School, além de um número ainda maior de referências à novela original.

Ainda não foram revelados detalhes sobre o personagem de Saak na 2ª temporada de Rebelde, mas a inclusão do ator no elenco já movimenta fãs nas redes sociais.

Quem é Saak, o novo ator de Rebelde na Netflix?

Joel Isaac Figueroa – mais conhecido por seu nome artístico Saak – é um cantor, guitarrista, pianista, compositor e influencer mexicano.

Atualmente com 26 anos, o astro de Rebelde nasceu em setembro de 1995, no México.

Saak começou sua carreira no YouTube, e conquistou fãs no mundo inteiro com covers de canções internacionais, particularmente as de Justin Bieber e Jason Derulo.

Os covers geraram inúmeras visualizações no canal de Saak, que hoje em dia já conta com mais de 500 mil seguidores.

Com o tempo, Saak se tornou muito famoso na indústria musical mexicana, e já chegou a cantar com grandes estrelas, como Danna Paola.

Saak também é conhecido por participar do La Voz México – a versão mexicana do The Voice – em 2014. O cantor fez muito sucesso no programa, e foi escolhido para integrar o time da cantora italiana Laura Pausini.

Em 2019, Saak lançou seu primeiro álbum de estúdio: Karma. O cantor comemorou o lançamento com a divulgação de vários clipes em seu canal no YouTube.

No Instagram, Saak tem mais de 1 milhão de seguidores – ou seja, vai estrear em Rebelde já bastante famoso com o público internacional. O cantor conta também com 105 mil ouvintes mensais no Spotify.

A música mais popular de Saak é “Waze”, performada junto com o coletivo Trapical Minds – com mais de 8 milhões de streams no Spotify e 6 milhões no YouTube (confira abaixo).

Infelizmente para os fãs de Rebelde, Saak não divulgou detalhes de seu personagem na 2ª temporada da série na Netflix.

Em uma postagem em seu Instagram, o cantor afirmou apenas que a Elite Way School vai ferver com sua chegada.

A 1ª temporada de Rebelde já está disponível na Netflix. Veja abaixo outras fotos do Instagram de Saak.