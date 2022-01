Como babá, atriz de Matrix 4 quase faz crianças serem presas

Quando ainda era bastante jovem, Christina Ricci, de Matrix Resurrections (Matrix 4), quase fez algumas crianças serem presas enquanto trabalhava de babá.

A atriz de Matrix Resurrections (Matrix 4) disse que, naquela época, tinha uma rival da qual não gostava nem um pouco. Então ela bolou um plano: fazer as crianças das quais ela estava cuidando como babá jogarem ovos na casa da outra garota.

Continua depois da publicidade

“Quase fiz as crianças serem presas e nunca mais cuidei de crianças depois disso”, disse a estrela durante o The Late Late Show with James Corden.

Divertida história de Christina Ricci

“Em minha defesa, era uma pequena cidade em Nova Jersey, e eu estava cuidando de crianças que tinham uma idade próxima da minha, o que provavelmente não era uma boa ideia por parte dos pais.”

Christina Ricci acrescentou que, durante o “ataque” das crianças, o pai de sua rival apareceu furioso com um taco de beisebol. As crianças se assustaram e saíram correndo, mas ela tentou manter a calma, fingindo que não tinha envolvimento com nada daquilo.

Com participação de Christina Ricci, Matrix Resurrections (Matrix 4) chega em breve ao catálogo da HBO Max.