De Chiquititas a Rebelde: A trajetória de Giovanna Grigio até a Netflix

A nova versão de Rebelde está fazendo muito sucesso na Netflix, e uma boa parte dessa popularidade (pelo menos no Brasil) se deve à performance de Giovanna Grigio. A atriz brasileira, conhecida por performances em Chiquititas e muito mais, interpreta Emilia no drama teen da plataforma.

Emilia é uma influencer digital que sai do Brasil e se muda para o México para estudar na Elite Way School. A personagem protagoniza alguns dos momentos mais interessantes da primeira temporada.

“No colégio Elite Way School, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse de Rebelde na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trajetória de Giovanna Grigio, de Chiquititas até sua performance em Rebelde na Netflix; confira.

O início da carreira de Giovanna Grigio

Giovanna Grigio dos Santos nasceu na cidade paulista de Mauá em 1998, ou seja, tem atualmente 23 anos.

A atriz começou sua carreira ainda na infância, participando de comerciais de TV e campanhas publicitárias para revistas.

O primeiro papel de Giovanna Grigio na TV aconteceu em 2007. Com apenas 9 anos, ela estreou como repórter no programa O Melhor do Brasil, entrevistando celebridades no quadro Galerinha.

Em 2009, Giovanna fechou contrato com a Band e se tornou uma das apresentadoras do programa Band Kids, junto com Thiago Falango, Lucas Gonçalves e João Gabriel de Almeida.

Chiquititas e estreia na Globo

No início de 2013, Giovanna Grigio foi escalada como Mili, a protagonista de Chiquititas no SBT.

O reboot da novela infantil é, até hoje, um dos projetos mais conhecidos da atriz. Na época, Grigio gravou também três álbuns de estúdios com a trilha sonora da novela.

Após atuar nos inúmeros episódios da novela, Giovanna Grigio decidiu não renovar o contrato com o SBT em 2015.

Em janeiro de 2016, Grigio estreou na Rede Globo com a novela Êta Mundo Bom, exibida no horário das 18h.

Na trama, a atriz interpretou Gerusa, uma jovem humilde que sofre com problemas de saúde decorrentes da leucemia.

Giovanna Grigio em Malhação e As Five

Em abril de 2017, Giovanna Grigio entrou para o elenco de Malhação: Viva a Diferença, na pele de Samantha Lambertini.

“Ela é bastante liberal e adepta ao poliamor, além de ser apaixonada por música, possuindo assim uma banda chamada Os Lagostins”, afirma a descrição da personagem.

Com sua performance em Malhação, Giovanna Grigio entrou para a história da TV brasileira. Junto com a colega de cena Manoela Aliperti (intérprete de Lica), a atriz protagonizou o primeiro beijo lésbico em uma novela teen.

Em 2019, Giovanna contracenou com Maisa Silva e Filipe Bragança no filme Cinderela Pop, baseado no livro homônimo de Paula Pimenta.

Finalmente, em 2020, Giovanna Grigio reprisou sua performance como Samantha na série As Five, uma continuação adulta da história das protagonistas de Viva a Diferença.

Giovanna Grigio está no elenco de Rebelde, cuja 1ª temporada já está disponível na Netflix. A série também já foi renovada para seu 2º ano.