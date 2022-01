Doação de Keanu Reeves em batalha contra câncer esconde drama pessoal

Keanu Reeves é conhecido como uma das pessoas mais legais de Hollywood. Entre as boas ações dele, uma revelação é de que o astro doou parte do salário em Matrix, que é uma fortuna, para a luta contra o câncer – o que esconde um drama pessoal dele.

O Lad Bible notou que Keanu Reeves teria faturado US$ 45 milhões com o primeiro Matrix. Após todo pagamento ser feito, o astro teria doado US$ 31,5 milhões (ou quase R$ 180 milhões) para pesquisas sobre leucemia.

A publicação diz que Keanu Reeves tinha uma conexão pessoal com a causa. Nos anos 1990, a irmã dele, Kim, batalhou contra a doença.

O tratamento de Kim começou em 1991 e entrou em remissão apenas em 2001. Também de forma silenciosa, Keanu Reeves teria começado a própria organização que ajuda institutos de pesquisas contra o câncer e hospitais infantis que ajudam no tratamento da doença.

Por essas e outras muitas ações é que Keanu Reeves é considerado um dos atores mais generosos e inspiradores de Hollywood.

Keanu Reeves está em cartaz com quarto filme de Matrix

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.