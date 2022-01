Ele mudou: Por onde anda o Dinho de Cúmplices de um Resgate

Considerada uma das novelas mais populares do SBT, Cúmplices de um Resgate repete o sucesso na Netflix. A produção infantil surpreendeu ao superar aguardadas estreias e figurar no Top 10 do streaming. Muitos fãs se perguntam o que aconteceu com Rodrigo Dorado, o intérprete de Dinho, após o final da produção no SBT.

“Separadas no nascimento e unidas pelo amor à música, duas irmãs gêmeas muito diferentes trocam de lugar para correr atrás de seus sonhos”, afirma a sinopse de Cúmplices de um Resgate na Netflix.

Originalmente, a novela foi exibida entre 2015 e 2016, e nesse curto período, contou com mais de 350 episódios.

Em Cúmplices de um Resgate, Rodrigo Dorado era Dinho. O personagem é descrito pelo site Pure People como “um nerd medroso e atrapalhado, sobrinho da síndica Meire”. Veja abaixo como mudou o ator e pode onde anda atualmente.

A trajetória de Rodrigo Dorado, o Dinho de Cúmplices de um Resgate

Rodrigo Dorado Starck, atualmente com 35 anos, nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Embora não seja brasileiro, é conhecido principalmente por performances na TV e no cinema nacional.

O ator se formou na Oficina de Atores Nilton Travesso, em São Paulo, e também cursou teatro na Universidade da Cidade da Lagoa e na Escola de Atores Wolf Maya, no Rio de Janeiro.

Antes de estrear na TV, Rodrigo se destacou por atuações no teatro, em peças como Os Estudantes, Sozinhos no Pátio e É Você Que Eu Amo – além dos musicais As Aventuras de Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza.

Rodrigo estreou na TV com produções da Rede Globo, atuando em projetos como Minha Nada Mole Vida e Negócio da China.

Depois, Rodrigo trocou a Globo pela Record. O ator interpretou Bernardo na novela Rebelde Brasil, e recebeu o prêmio Ênfase Nacional por sua performance.

Em 2013, o ator retornou à Globo e atuou em novelas como Saramandaia e Em Família, a última de Manoel Carlos.

Já em 2015, Rodrigo Dorado assinou contrato com o SBT e passou a interpretar Dinho na novela Cúmplices de um Resgate.

Após o desfecho de Cúmplices de um Resgate, em 2016, Rodrigo Dorado contou com apenas um projeto na TV brasileira.

Em 2017, o ator fez parte do elenco de A Cara do Pai, série cômica protagonizada por Leandro Hassum, na Rede Globo.

No cinema, Dorado atuou na em Renascidos: Novo Coração, um filme cristão produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com o IMDB.

Recentemente, Rodrigo participou do quadro Por Onde Anda, da TV ZYN, canal do SBT no YouTube.

No vídeo, o ator de Cúmplices de um Resgate falou sobre sua trajetória artística e sobre sua jornada no veganismo; veja abaixo.

Cúmplices de um Resgate está disponível na Netflix.