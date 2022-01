Elza Soares falece aos 91 anos; Veja o ícone no streaming

Elza Soares, um dos maiores ícones do Brasil, faleceu aos 91 anos em 20 de janeiro de 2022, no Rio de Janeiro. Ela morreu de causas naturais.

A assessoria da cantora emitiu um comunicado confirmando a triste notícia: “É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”,

“Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, continua o comunicado.

Nascida Elza Gomes da Conceição, ela começou a carreira no samba no final dos anos 1950 e conta com 34 discos lançados desde então. O último lançamento dela foi em 2019, o álbum Planeta Fome.

Elza Soares no streaming

Elza Soares também passou pelo cinema e tv, com participações em programas e até filmes nas décadas de 1960 e 1970, como A Morte em Três Tempos e Um Caipira em Bariloche.

No streaming ela também marcou presença, como foi o caso em uma ação promocional da Netflix para The Crown. Veja o vídeo, acima.

“Em novembro de 1968 a Rainha Elizabeth II conheceu Elza Soares. 51 anos depois nossa Rainha recebe sua homenagem e deixa um recado para todas as mulheres do Brasil. #DeRainhaParaRainha”, diz a descrição do vídeo.

No Looke, há o documentário My Name Is Now, Elza Soares, elogiado documentário sobre a lendária cantora.

Já no Globoplay, há uma obra mais recente que conta a trajetória de Elza Soares, intitulada Elza Infinita, que foi exibida no fim de 2021 no GNT.