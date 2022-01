Esposa de astro de Velozes e Furiosos surpreende com barrigão de grávida

Rosie Huntington-Whitely, a noiva de Jason Statham, surpreendeu com imagens mostrando o barrigão de grávida. O astro de Velozes e Furiosos vai ser pai pela segunda vez com a companheira.

Pelas imagens e pela legenda da modelo, o bebê pode estar próximo de nascer. Rosie apenas usou emojis para as fotos, em que a famosa aparece com o mesmo vestido.

O bebê é o segundo do casal. Por mais que sejam noivos, o ator de Velozes e Furiosos e a modelo estão juntos desde 2010.

O primeiro filho do casal foi o garoto Jack, que está com 4 anos. Com o segundo filho a caminho, muitos querem saber quando Jason Statham e Rosie vão decidir ir para o altar.

Confira abaixo a publicação da modelo com o destaque para o barrigão de grávida dela.

Com Jason Statham, Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw está na Netflix

Hobbs & Shaw é uma história solo de Luke Hobbs e Deckard Shaw, os personagens de The Rock e Jason Statham em Velozes e Furiosos.

“O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele deve se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw”, afirma a sinopse oficial do longa.

Ou seja, Hobbs & Shaw traz a união de uma dupla inusitada em uma jornada perigosa contra um novo e poderoso criminoso.

No filme, Luke Hobbs e Deckard Shaw enfrentam um vilão inédito: Brixton Lore, um terrorista geneticamente modificado que ameaça a humanidade com um terrível vírus.

Em sua luta contra Brixton, Hobbs e Shaw contam com a ajuda de Hattie Shaw, a irmã de Deckard e da família samoana de Hobbs.

Além dos atores famosos da franquia, Idris Elba aparece como grande vilão do filme.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw está disponível na Netflix.