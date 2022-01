Estrela de 50 Tons de Cinza e Robert Pattinson moraram juntos antes da fama

Jamie Dornan se tornou mundialmente famoso ao interpretar Christian Grey em 50 Tons de Cinza, mas antes disso ele já havia convivido com grandes outras estrelas de Hollywood, incluindo Robert Pattinson.

Dornan compareceu ao programa Live with Kelly and Ryan e revelou ter vivido com diversos atores famosos, que acabaram envolvendo-se em filmes da Marvel e outras famosas franquias.

Continua depois da publicidade

“Eu morei com Eddie Redmayne, dividimos uma casa juntos. Isso foi provavelmente em 2008. Era eu, Eddie, Andrew Garfield, Robert Pattinson, Charlie Cox”, disse o ator de 50 Tons de Cinza. “Muitos caras que acabaram se saindo muito bem”.

“Mas não estávamos indo muito bem naquela época. Fizemos muitas das mesmas audições. Preparando uns aos outros, ajudando uns aos outros a conseguir o mesmo trabalho que todos estávamos competindo uns com os outros. Mas não estava realmente dando certo para nós e, felizmente, com o tempo, tudo funcionou”, acrescentou Jamie Dornan.

No fim, Jamie Dornan estrelou 50 Tons de Cinza, Robert Pattinson atuou em Crepúsculo e The Batman, Andrew Garfield viveu o Homem-Aranha, e Charlie Cox o Demolidor.

Ator de 50 Tons de Cinza teve encontro com a Marvel

Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, revelou ao The New York Times que se encontrou com Kevin Feige, presidente da Marvel, para conversar sobre um papel de herói no MCU. O astro, porém, não revelou qual é o personagem.

Para o jornal, Jamie Dornan disse que está “mais ambicioso do que nunca”. O astro de 50 Tons de Cinza se mostrou positivo em se juntar a Marvel.

Um dos motivos para isso é a morte do pai dele. O ator de Christian Grey se disse motivado para conquistar ainda mais sucesso na carreira.

“Eu estou mais ambicioso do que nunca. É como uma necessidade de entregar e fornecer, como um mito da caverna: eu preciso ser bem-sucedido para esse grupo de pessoas. Também, desde que meu pai morreu, isso acendeu um fogo extra em mim, essa chama a mais de querer ser bem-sucedido”, declarou Jamie Dornan.

O ator de 50 Tons de Cinza já mostrou que pode ser versátil no cinema. Além de Christian Grey, o astro esteve em filmes como Robin Hood e em séries como a citada The Fall.