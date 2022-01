Estrela de Guardiões da Galáxia quer distância de The Rock

Dwayne Johnson, o The Rock, é um dos atores mais amados de Hollywood atualmente. Essa fama também vem com alguns críticos, como Dave Bautista, de Guardiões da Galáxia da Marvel e Duna.

Os atores têm algo em comum. Os dois saíram da luta-livre para se tornarem artistas em Hollywood.

Mas, Bautista, conhecido por ser o Drax de Guardiões da Galáxia e dos filmes de Vingadores, quer um caminho diferente. O ator não quer estar no mesmo selo de “estrela do cinema” de Dwayne Johnson.

Em uma entrevista para o Uproxx, o astro da Marvel criticou publicamente o colega. Bautista ainda colocou John Cena junto com The Rock. Cena tem a mesma origem dos famosos na luta-livre.

“The Rock e John Cena são lutadores que se tornaram estrelas do cinema. Eu sou alguma coisa. Eu era um lutador. Agora sou um ator. Eles são lutadores que se tornaram estrelas”, declarou o ator de Guardiões da Galáxia.

Dave Bautista diz que quer evoluir como ator. Enquanto isso, o ator da Marvel vê Dwayne Johnson e John Cena apenas em papéis que precisam e mostram a força física.

“Ele parece um lutador muito profissional para mim. Eu não quero ser esse cara agora. Eu quero ser um ator. Eu quero atuar, quero que me julguem pela minha atuação, pela minha sutileza. Eu quero papéis que peçam isso. Eu não quero ser o cara legal de filmes de ação que mata todo mundo, fala m**** e fica com a garota. Não quero ser esse cara. Quero ser o cara que faz chorar, que faz as pessoas pensarem e que inspira elas. Eu quero ser um ator dramático. Eu amo isso. Eu amo atuar”, destacou o famoso.

Mais críticas contra The Rock

Na mesma entrevista, Dave Bautista foi direto também sobre John Cena. O ator da Marvel disse não querer papéis em franquias como Velozes e Furiosos ou Transformers, em que o colega está.

“Eu quero bons papéis. Eu não me importo com Velozes e Furiosos ou Bumblebee. Não é o tipo de estrelato que quero. Eu quero estar em Duna e trabalhar com Denis Villeneuve. Eu quero trabalhar com Sam Mendes e Jodie Foster, com vencedores do Oscar. Tenho orgulho de ser ator. Eu quero esse respeito, credibilidade e educação”, finalizou o ator de Drax.

Bautista parece destinado a seguir esse caminho. Após Guardiões da Galáxia Volume 3, o ator não será mais o Drax da Marvel.

Além do citado Duna, o ator também estará em Entre Facas e Segredos 2, da Netflix. A plataforma, inclusive, abrigou outro lançamento dele, Army of the Dead: Invasão em Las Vegas.

Curiosamente, mesmo querendo distância de The Rock, a Netflix aproxima os dois. Dwayne Johnson esteve em Alerta Vermelho, que se tornou outro sucesso no streaming.

Guardiões da Galáxia, com o astro, está no Disney+.

