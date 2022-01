Estrela de The Flash está grávida pela segunda vez

A atriz Danielle Panabaker, conhecida por interpretar Caitlin Snow em The Flash, revelou estar grávida pela segunda vez.

A atriz publicou a notícia no Instagram, com uma foto dela segurando um copo de café e outra dela mesma mostrando a barriga de grávida.

Continua depois da publicidade

“Não consegui manter só para mim mesma. Arraste para o lado para ver o que me faz sorrir”, escreveu a atriz de The Flash na legenda.

Panabaker, de 34 anos, é casada com o advogado Hayes Robbins e já tem outro filho com ele, que nasceu em 2020.

Ela mantém a vida pessoal para si e não publica fotos do filho, o mesmo deve valer para a novo bebê. Veja a publicação, abaixo.

The Flash tem gafe enorme na versão dublada

A equipe brasileira de dublagem da série The Flash parece ter cometido uma gigantesca gafe no primeiro episódio da oitava temporada da série da DC, que foi exibido no Warner Channel.

No episódio ouvimos o herói vivido por Grant Gustin dizendo: “Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou”.

Logo em seguida, podemos ouvir uma voz dizendo: “olha que diálogo m*rda”. A fala parece ter partido de alguém na cabine de dublagem.

O erro claramente aconteceu na edição, tendo em vista que há um bom espaço entre a fala no roteiro e o comentário “crítico”, o que permitira facilmente que fosse cortado. Ao invés disso, ele acabou indo parar no episódio dublado.

No momento é incerto se a Warner Channel já está ciente do erro e se já corrigiu para exibições futuras, mas é bem provável que o deslize não apareça mais nas reprises.

Evidentemente, como estamos na era digital, a gafe já está eternizada nas redes sociais.

A oitava temporada da série da DC está sendo transmitida nos Estados Unidos.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Universal. Confira o trecho do episódio de The Flash, abaixo.

"Olha que diálogo merda"



– Allen, Barry



E sim, essa fala vazada realmente foi pro ar no episódio dublado pic.twitter.com/W6NfDCaFLN — DC da Depressão (@Dc_da_depressao) December 28, 2021