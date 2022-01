Estrelas de Café com Aroma de Mulher brigaram nas gravações

Produzida na Colômbia, Café com Aroma de Mulher já é um dos maiores sucessos da Netflix em 2022, principalmente entre os usuários brasileiros. Nostálgicos pela novela original, exibida pelo SBT no início dos anos 2000, muitos fãs estão maratonando os mais de 80 episódios do remake. O que muita gente não sabe é que os astros da série tiveram uma grande briga nos bastidores.

Café com Aroma é protagonizada por Laura Londoño, no papel da humilde Gaviota, e William Levy, como o sedutor Sebastián.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

O site latino AS Colombia falou tudo sobre a suposta briga entre Laura Londoño e William Levy nas gravações de Café com Aroma de Mulher; veja abaixo.

A briga dos astros de Café com Aroma de Mulher na Netflix

Embora esteja fazendo muito sucesso na Netflix, Café com Aroma de Mulher não contou com uma audiência expressiva em sua exibição original – e esse não foi o único problema da produção.

Segundo um relato compartilhado no programa Lo Sé Todo, os dois mais importantes integrantes do elenco teriam se desentendido nos bastidores.

De acordo com a fonte anônima, a atriz colombiana Laura Londoño e o americano William Levy teriam protagonizado uma forte discussão no meio das gravações dos capítulos.

“A briga começou quando Levy chegou ao set sem ter decorado suas falas, o que deixou Londoño enfurecida”, comentou a fonte ligada à produção.

Ariel Osorio, o apresentador do Lo Sé Todo, afirmou também que os ânimos ficaram exaltados durante as discussões, e que gritos puderam ser ouvidos durante toda a contenda.

Depois do conflito, as gravações tiveram que ser interrompidas. Laura Londoño e William Levy participaram de uma reunião com outros integrantes do elenco e com os diretores da novela, com o objetivo de colocar as diferenças de lado e atuar para o sucesso da produção.

O boato da briga também parece confirmar especulações dos fãs, que acreditam que a relação de Laura Londoño e William Levy não é das melhores.

Vale lembrar que, no início de Café com Aroma de Mulher, William Levy teria se decepcionado com a baixa audiência da novela.

“A baixa audiência de Café com Aroma de Mulher fez Levy duvidar do projeto, ao ponto de querer deixar a Colômbia o quanto antes”, afirmou outra fonte ligada ao ator.

Mas por seu contrato, William Levy foi obrigado a permanecer na novela até seu último capítulo, que foi exibido originalmente em setembro de 2021.

Café com Aroma de Mulher, com Laura Londoño e William Levy, continua disponível na Netflix.