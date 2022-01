Estudante em Rebelde, ator está perto dos 30 anos e em namoro sério

Franco Masini ganha atenção dos espectadores da Netflix ao aparecer como o Luka Colucci de Rebelde, um dos estudantes do Elite Way School. Já na vida real, muitos fãs não imaginam que o ator está perto dos 30 anos, além de estar em um namoro bem sério.

Conhecido na Argentina, o país de origem dele, Franco Masini iniciou a carreira como cantor e ator ainda em 2011, com o programa Peter Punk. Nos anos seguintes, o famoso de Rebelde esteve em produções como Betibú, O Clã, Inseparáveis e Riviera, até que chegou ao papel de Luka na Netflix.

Essa experiência na TV reflete na idade do ator de Rebelde. Franco Masini atualmente está com 27 anos, sendo consideravelmente mais velho que o personagem dele.

Além disso, o Luka de Rebelde está em um relacionamento sério desde o início de 2021 – que é uma dúvida de muitos fãs. Franco Masini namora a estilista argentina Juana Farrell.

Filha de empresários conhecidos da Argentina, Juana tem a própria marca de acessórios. Nas redes sociais, os dois anunciaram o namoro em 2020, e ainda mostram que seguem firmes, até mesmo passando as férias juntos em 2022.

Ao que parece, a estilista consegue acompanhar o sucesso que o namorado faz em Rebelde.

Mais sobre a versão de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.