Famosa de The Circle e ator de 13 Reasons Why vão ter filho juntos

A Netflix conseguiu formar uma parceria marcante até nos bastidores. Sammie Cimarelli, de The Circle, e Spence Moore II, de 13 Reasons Why, vão ter o primeiro filho juntos.

O anúncio foi feito pela participante do reality no Instagram. Sammie mostra o começo da gravidez, enquanto um feliz Moore coloca a mão na barriga dela.

“2022”, escreveu a famosa, com emoji de coração. Um vídeo com os bastidores da foto também foi revelado, com a legenda trazendo, “Tudo que eu sempre quis”.

Não se sabe desde quando a famosa de The Circle está com o ator de 13 Reasons Why, que foi o Michael do seriado da Netflix. Mas, os primeiros registros nas redes sociais são de setembro de 2021.

O motivo de 13 Reasons Why ter chegado ao fim na Netflix

Por que 13 Reasons Why foi cancelada? Uma matéria do The Things trouxe a explicação.

Na época em que o cancelamento de 13 Reasons Why foi anunciado, a Netflix explicou que a quarta temporada seria uma “conclusão natural”, então realmente não havia motivo para ter mais episódios.

O produtor Brian Yorkey explicou à Entertainment Weekly que quatro temporadas eram o bastante para contar a história.

Ele disse: “No meio da segunda temporada, quando ficou claro que poderíamos ter a chance de fazer mais temporadas, eu rapidamente cheguei a um ponto onde parecia uma história de quatro temporadas.”

“Sempre fico um pouco incomodado quando séries sobre o ensino médio passam de quatro temporadas.”

13 Reasons Why está disponível na Netflix. O mesmo vale para The Circle.