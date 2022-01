Fãs acham que Stranger Things enterrou carreira de atriz

Na 1ª temporada de Stranger Things, uma das personagens mais populares era Barb, a melhor amiga de Nancy. Vivida por Shannon Purser, Barb fez muito sucesso, principalmente por seus icônicos looks dos anos 80. Infelizmente, esse sucesso não se repetiu na carreira de sua intérprete. Na verdade, muitos fãs acreditam que a série da Netflix enterrou de uma vez por todas a carreira da atriz, de acordo com o site TheThings.

Depois de interpretar Barb em Stranger Things, Shannon Purser ficou conhecida pelo filme Sierra Burgess é uma Loser, também da Netflix.

Continua depois da publicidade

O filme fez sucesso com a audiência da plataforma, mas falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 30% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Na época de seu lançamento, o longa foi bastante criticado pela caracterização de sua protagonista, interpretada por Shannon Purser.

Stranger Things destruiu a carreira da eterna Barb?

Em uma entrevista à Wonderwall Magazine, Shannon Purser falou sobre a reação do público à sua personagem em Stranger Things.

“Fiquei realmente impressionada pela resposta da audiência. Honestamente, eu não acreditava que as pessoas se importariam tanto assim com a minha personagem. Foi maravilhoso, e ao mesmo tempo difícil de processar”, comentou a atriz.

Na mesma entrevista, Shannon discutiu seu papel em Sierra Burgess é uma Loser e a mensagem do filme da Netflix.

“O longa é uma análise das pressões que os jovens sentem para se encaixar em um padrão, e as maneiras como eles se comparam uns com os outros”, explicou a atriz.

De acordo com o site The Things, não foi Stranger Things que prejudicou a carreira de Shannon Purser, mas sim o filme da Netflix. Na verdade, ela foi indicada ao Emmy de Atriz Convidada em Série de Drama por sua performance.

No longa, um dos personagens finge ser surdo. A trama causou polêmica nas redes sociais e provocou protestos de ativistas.

“Quando descobri que o irmão surdo de um grande amigo havia sido escalado em Sierra Burgess é uma loser, fiquei muito animado. Finalmente teríamos mais representatividade para atores com deficiência auditiva. Isso até descobrir que o personagem seria usado somente para uma piada terrível. Vale lembrar: fingir ser surdo nunca é legal”, comentou o modelo Kyle DiMarco.

Shannon Purser em Riverdale

Desde então, Shannon Purser contou com papéis pequenos em filmes e séries – como o de Ethel Muggs em Riverdale.

Embora a personagem não apareça em muitos episódios de Riverdale, Shannon adorou participar da série.

Outros papéis da atriz incluem Megan na série antológica Room 204 e Annabelle na produção Rise.

No cinema, Shannon Purser contracenou com Joey King (A Barraca do Beijo) no filme de terror 7 Desejos. A atriz interpreta June, a melhor amiga da protagonista Claire.

De acordo com o IMDB, a performance mais recente de Shannon Purser na TV foi na série Equal, uma produção que mistura elementos narrativos e documentais para contar importantes histórias LGBTQIA+.

Stranger Things está disponível na Netflix. A 4ª temporada estreia em 2022.