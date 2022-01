Fãs acham que The Weeknd confirmou romance com Angelina Jolie

The Weeknd lançou o álbum Dawn FM e não demorou muito para que fãs começassem a encontrar inspirações da vida real. Em uma canção, internautas têm certeza que o rapper confirma o romance com Angelina Jolie.

Em Here We Go Again (com Tyler, The Creator), um verso da canção afirma: “E minha nova garota, ela é uma estrela do cinema”.

Não demorou muito e o nome de Angelina Jolie foi parar nos assuntos do momento nas redes sociais. Por conta de rumores e flagras de 2021, todos acham que The Weeknd e a atriz estão namorando.

Em diferentes momentos do ano, a estrela e o rapper foram vistos deixando restaurantes juntos e até em alguns eventos. Publicações ainda disseram que o cantor foi visto deixando a mansão de Angelina Jolie em algumas ocasiões. Já na época, os rumores sobre um namoro eram grandes.

Com o novo álbum e o verso destacado, os fãs agora têm certeza sobre um romance de The Weeknd e Angeline Jolie. Confira abaixo as reações.

Antes, Angelina Jolie desviou sobre romance

Se The Weeknd pode estar confirmando a relação, como os fãs pensam, Angelina Jolie andou desviando do assunto. A atriz até ignorou uma provocação de um repórter durante a divulgação de Eternos, filme dela na Marvel.

Durante uma entrevista coletiva (via Pop Culture), Angelina Jolie foi questionada sobre como seus filhos se sentem em relação à sua vida tão comentada.

“Eles ficaram mais animados por você estar em Eternos ou por ser amiga de The Weeknd?”, perguntou o entrevistador do Daily Pop, obviamente tentando obter alguma reação da estrela.

A atriz, então, respondeu diretamente sobre o filme.

“Eles estão muito animados com este filme, se é isso que você está perguntando”, respondeu Jolie, evitando comentar sobre a relação com o cantor.

“Eles estão muito animados com este filme.”

Dawn FM, o novo álbum de The Weeknd, pode ser ouvido em plataformas digitais. Já Eternos, com Angelina Jolie, chega no Disney+ em 12 de janeiro.

