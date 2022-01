Fãs piram ao descobrir atuação esquecida de Kim Kardashian

Fãs piraram ao descobrir um trabalho de Kim Kardashian antes da fama mundial. A socialite está no vídeo musical de Thnks fr th Mmrs, do Fall Out Boy.

Internautas que adoram a banda ou que simplesmente foram rever o vídeo perceberam que conheciam a modelo dele. Quando perceberam, descobriram que estavam vendo uma jovem Kim Kardashian.

A socialite, na época com 26 anos, interpreta o par amoroso do baixista Pete Wentz. No trecho final, o músico e ela vão se beijar quando um diretor chimpanzé interrompe tudo.

Os comentários do vídeo passaram a ser simplesmente sobre a participação de Kim Kardashian. Alguns brincam até que foi o Fall Out Boy quem “criou” a ex de Kanye West, a lançando para fama.

Claro que isso não é verdade, uma vez que Kim e a família ficaram famosos com o reality show sobre as Kardashians. O vídeo é ainda de 2007, o que aumentou o choque pela descoberta dos fãs.

Veja abaixo.

Kim Kardashian comentou sobre atuação na época

Junto com a participação no vídeo do Fall Out Boy, fãs encontraram uma entrevista de Kim Kardashian na época. A socialite conversou com o News Times.

A famosa disse que era uma grande fã da banda e que tinha achado divertido trabalhar com os músicos. A única parte assustadora foi trabalhar com o chimpanzé.

“Foi muito assustador porque o treinador ficava dizendo: ‘Não os chame pelo nome. Não olhe nos olhos deles’, basicamente nos deixava loucos, tipo, ‘Não se mexa’. Foi realmente assustador porque eles são tão fortes e você não sabe o que farão”, disse Kim Kardashian após a gravação.

Logo após o vídeo, a socialite ficou famosa com o reality show Keeping Up with the Kardashians. Hoje, a fortuna dela é avaliada em US$ 1,2 bilhão.