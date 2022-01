Filme fez Henry Cavill perder peso e transformar de vez a sua carreira

Hoje em dia, Henry Cavill é conhecido por interpretar protagonistas durões e por sua impressionante forma física. O que muitos fãs não sabem é que o ator nem sempre foi assim. Na verdade, foi um filme dos anos 2000 que o incentivou a perder peso e transformar de uma vez por todas sua carreira.

Nos últimos anos, o britânico Henry Cavill ficou conhecido no mundo inteiro por performances em algumas das franquias mais populares da atualidade.

Talvez você conheça o ator como o Homem de Aço dos filmes da DC, como Batman vs. Superman e Liga da Justiça. Ou, como o Geralt de The Witcher, uma das séries mais populares da Netflix.

Em uma entrevista à Vanity Fair, Henry Cavill revelou detalhes sobre o início de sua carreira e o filme que o motivou a mudar; veja abaixo.

A incrível transformação de Henry Cavill

“Eu era gordo. Me chamavam de Cavill Gordo”, comentou o ator no papo com a revista americana.

Na mesma entrevista, Henry Cavill revelou que perdeu quase 10 quilos na preparação para o filme O Conde de Monte Cristo. Na época, o astro da DC tinha apenas 17 anos.

“A partir daí, já não era mais o Cavill gordo”, brincou o britânico.

O Conde de Monte Cristo, lançado em 2002, é um filme de Kevin Reynolds, baseado no livro de mesmo nome de Alexandre Dumas.

No filme, Henry Cavill interpreta Albert Mondego, o filho do antagonista Fernand Mondego.

Após participações em filmes como Tristão & Isolda, o ator foi escalado na série The Tudors, e desde então, se estabeleceu como um dos atores mais promissores de Hollywood.

Mas Henry Cavill não esqueceu o passado: até hoje, o ator é um ávido gamer, fã de jogos como World of Warcraft, The Witcher e Warhammer.

Fãs também querem saber: o que o futuro aguarda para Henry Cavill no cinema e na TV? O ator já tem alguns projetos confirmados para os próximos anos.

Na TV, Cavill retorna como Geralt nas próximas temporadas de The Witcher. A série da Netflix já foi renovada para a 3ª temporada.

Já no cinema, Henry Cavill volta como Sherlock Holmes em Enola Holmes 2. A continuação do filme com Millie Bobby Brown está na fase de pós-produção.

O ator também vai interpretar o protagonista do filme Argylle, um longa de espiões dirigido e produzido por Matthew Vaughn (Franquia Kingsman).

No longa, Cavill contracena com grandes nomes como Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Catherine O’Hara e Bryan Cranston, além da cantora Dua Lipa.