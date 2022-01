Irmã culpa sucesso por mudança em relação com Michael Jackson

Janet Jackson ganhou na TV dos EUA o documentário Janet. Um dos pontos tocados no especial é a relação com o irmão Michael Jackson, o Rei do Pop.

A cantora destacou que a relação dos dois mudou ao longo dos anos, com um afastamento acontecendo. Neste documentário, Janet Jackson revela que o exato momento dessa mudança foi após o lançamento de Thriller, em 1982.

Depois do álbum, Michael Jackson passou a ser considerado o maior artista pop do mundo. Dentro de casa, todo esse sucesso mudou a relação de parceria entre ele e Janet.

“Eu me lembro de realmente gostar do álbum, mas foi a primeira vez que me senti diferente em relação a nós, que uma mudança estava começando. Ele sempre ia ao meu quarto conversar. Dessa vez, ele entrou, sentou e ninguém disse nada. Então, ele levantou e foi embora”, contou Janet.

Mesmo assim, a irmã do cantor sempre ficou ao lado dele, principalmente quando Michael Jackson recebeu as primeiras acusações de abuso sexual nos anos 1990.

Janet Jackson teve problemas com patrocínio após defender Michael Jackson

A primeira alegação contra Michael Jackson surgiu em 1993. Janet saiu em defesa do Rei do Pop, o que a levou a perder patrocínios, como da Coca-Cola.

Na justiça, Michael Jackson foi inocentado das acusações. O documentário destacou que Janet, porém, conseguiu dar a volta por cima com a música dela.

O quinto álbum da irmã de Michael Jackson, simplesmente chamado de Janet, foi um dos mais famosos de 1993. Entre os prêmios, o disco venceu um Grammy.

Outra forma de apoio de Janet foi em 1995, quando os irmãos lançaram Scream. Para a famosa foi uma forma de recuperar a parceria com o Rei do Pop.