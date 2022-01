Jade Picon teve fim de namoro polêmico com ator de As Aventuras de Poliana

Jade Picon, que atualmente participa do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) já namorou com João Guilherme, conhecido por As Aventuas de Poliana. Os dois tiveram um término de relacionamento bem polêmico e o ator reagiu à entrada dela no reality show.

No Instagram, o ator e cantor publicou um vídeo demonstrando estar ansioso com a chegada de Picon no BBB 22.

“Vai, mano, abre logo essa porta! Ai, que doidinha, cara”, diz João Guilherme enquanto ela está entrando na casa.

Posteriormente ele explicou que não é apaixonado pela integrante do BBB 22. “Meu coração é grandão, logo, torço por quem um dia me fez feliz. Não confundam”, disse no Twitter.

Término polêmico

Jade Picon e João Guilherme se viram no meio de uma polêmica após Gui Araújo ter revelado, em A Fazenda, que supostamente teve um caso com a influenciadora digital, enquanto ela namorava com João Guilherme.

Os dois namoraram por três anos e terminaram em agosto de 2021. Jade Picon negou ter traído João Guilherme e lamentou toda essa exposição nas redes sociais.

Jade tem 20 anos e é irmã de Leo Picon, dono da marca Approve. Aos 20 anos ela entrou no Big Brother Brasil 22 (BBB 22) após isolamento por terem testado positivamente para COVID-19.

Ela se tornou famosa após aparecer em vídeos no canal do YouTube do irmão e acabou ganhando muitos fãs e criando a própria conta, que tem quase 2 milhões de inscritos.

Já João Guilherme é cantor e ator, além de ser filho do sertanejo Leonardo.

Big Brother Brasil 22 (BBB 22) segue em exibição.