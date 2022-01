Jim Carrey surpreende em parceria com The Weeknd

The Weeknd já havia indicado que planejava lançar o mais novo álbum dele em breve. Agora ele anunciou o disco Dawn FM, que será lançado em 7 de janeiro. Não bastasse isso, Jim Carrey está envolvido no projeto.

Em trailer divulgado nas redes sociais do cantor, vemos ele próprio sendo levado até o que parece ser uma mesa de tortura. Então vemos uma versão envelhecido do The Weeknd.

Em certo momento, ouvimos a voz de Jim Carrey dizendo:

“Você agora está escutando a 103.5 Dawn FM. Você esteve no escuro por tempo demais. É hora de andar na direção da luz e aceitar seu destino de braços abertos”.

O trailer, então, traz uma lista de nomes que colaboraram com The Weeknd nesse projeto: Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler The Creator, Lil Wayne, e Oneohtrix Point Never.

Veja o trailer, abaixo.

Jim Carrey e The Weeknd têm história

A colaboração entre The Weeknd e Jim Carrey parece inusitada, mas os dois têm história. Eles se conheceram em uma festa e já passaram o aniversário de 30 anos do musicista juntos.

The Weeknd previamente explicou (via Uproxx):

“No meu aniversário, ele me ligou e disse para olhar pela minha janela, e fui para a varanda ele tinha esses balões vermelhos gigantes, e fomos tomar café”.

“Foi surreal. Jim Carrey foi minha primeira inspiração para ser qualquer tipo de artista, e fui tomar café com ele no meu primeiro dia de 30 anos”, disse o cantor.

Dawn FM lança em 7 de janeiro de 2021.