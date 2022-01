Kanye West canta que quer surrar ator da DC que namora Kim Kardashian

Kanye West, chamado agora de Ye, lançou a música Eazy com o rapper The Game. Mas, um detalhe dela está chamando atenção nas redes sociais: o cantor diz que quer dar uma surra em Pete Davidson, ator da DC que namora Kim Kardashian.

Como se sabe, Kanye West e Kim Kardashian se separaram. No meio desse afastamento, quando parecia que existiria uma reconciliação, a famosa começou a sair com Pete Davidson.

O verso cantado justamente por Kanye West é bastante claro. “Deus me salve daquele batida para que eu possa dar uma surra em Pete Davidson”, canta o rapper.

O ator de O Esquadrão Suicida, segundo filme do grupo na DC, teria começado a namorar Kim Kardashian logo depois do divórcio dela, em fevereiro de 2021.

No momento, o rapper namora a atriz Julia Fox. Mas, parece que Kanye West não supera o namoro da ex com o ator da DC.

Kanye West começou a namorar atriz após divórcio com Kim Kardashian

Após o divórcio com Kim Kardashian, Kanye West começou a namorar uma modelo e atriz. Para quem não a conhece, trata-se de Julia Fox, que está em Joias Brutas, aclamado filme da Netflix.

Italiana, Julia Fox se mudou ainda quando criança para os Estados Unidos. A modelo está entrando aos poucos na carreira como atriz, já tendo um grande título no currículo.

O novo affair de Kanye West aparece em um dos principais papéis de Joias Brutas. Julia Fox interpreta a amante do protagonista interpretado por Adam Sandler.

Pela atuação em Joias Brutas, que foi lançado no Brasil pela Netflix, a atriz recebeu a indicação de artista revelação no Gotham Awards de 2019.

Depois, em 2021, a atriz apareceu em Nem um Passo em Falso. O filme é de Steven Soderbergh, contando com Don Cheadle e Benicio Del Toro.

Kanye West e Julia Fox têm mais uma semelhança além da fama. Assim como o rapper, a atriz do filme com Adam Sandler está se divorciando.

A estrela de Joias Brutas foi casado de 2018 até pelo menos 2021 com o piloto de avião Peter Artemiev. Do romance, Julia Fox teve o único filho dela.