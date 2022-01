Keanu Reeves tem vergonha de fortuna, revela amigo

Keanu Reeves é conhecido como o astro mais generoso de Hollywood. Ao Page Six, um amigo não identificado do ator de Matrix e John Wick garantiu que o famoso tem vergonha de ter uma grande fortuna.

Muitos fãs sabem que Keanu Reeves leva uma vida “mais simples” em comparação com outras estrelas. Esse amigo ainda afirmou que o ator fez muitas coisas boas que ninguém nunca vai saber.

“Ele fica meio que com vergonha. Keanu Reeves doou muito dinheiro e fez muitas coisas pelos outros que muitos nunca vão saber”, disse esse amigo do ator para o site.

As doações acontecem porque Keanu Reeves “sabe a sorte que tem” e “dá valor a isso”, como conta esse amigo. Além disso, todos os dublês gostariam de trabalhar com o ator de John Wick e Matrix por conta do profissionalismo dele.

“Não é apenas pelos presentes. É porque ele os leva tão a sério e os credita por ajudar a contribuir para o sucesso dele. Dublês, treinadores de luta, essas pessoas raramente recebem o reconhecimento”, completou essa fonte.

Como se sabe, Keanu Reeves já deu motos Harley-Davidson e relógios Rolex para os dublês dele.

Keanu Reeves teve grande atitude em estreia de Matrix 4

O The Hollywood Reporter revelou mais um caso do ator de Neo com o lançamento de Matrix Resurrections (Matrix 4).

No final de semana da pré-estreia mundial do filme, em San Francisco, Keanu Reeves surpreendeu toda equipe dele e todas pessoas próximas dele. O astro alugou um avião, deu hospedagem em hotel e presentes para que todos fossem acompanhar a primeira sessão de Matrix 4.

O site diz que o ator até fez um jantar especial após a pré-estreia. Keanu Reeves quis incluir todos nesse momento especial, que marcou a volta dele como Neo.

No tapete vermelho, Chad Stahelski, diretor de John Wick e que faz uma participação em Matrix 4 (ele é ex-dublê da franquia), confirmou a informação.

“Sim, ele trouxe muitos de nós aqui. Ele é incrivelmente generoso. Estão aqui muitas pessoas que o ajudaram no filme, de técnicos de artes marciais até profissionais de maquiagem e a equipe de dublês. Ele fez questão que todos os amigos e familiares estivessem aqui. Ele é épico”, declarou o diretor.

Keanu Reeves respondeu sobre a ação de forma modesta. “É ótimo compartilhar experiências e vidas juntos”, apenas comentou sobre essa generosa atitude.

Matrix Resurrections (Matrix 4), com Keanu Reeves, está em cartaz no cinema.