Kristen Stewart disse que atriz de Friends só é famosa por causa de Angelina Jolie

Kristen Stewart supostamente disse uma vez que a popularidade de Jennifer Aniston, estrela de Friends, só aumentou por causa de sua rivalidade com Angelina Jolie.

“Jennifer não seria tão famosa hoje em dia se não fosse por sua amarga rivalidade com Angelina”, Kristen Stewart supostamente comentou, de acordo com o The Things.

Além disso, especulações sugerem que a atriz questionou por que a estrela de Friends era tão popular e estava sempre nas manchetes.

“A atriz não consegue entender por que Jennifer consegue dominar as manchetes todas as vezes com muito pouco esforço. Ela não é tão talentosa como atriz, nem é a mais bonita.”

Supostos comentários polêmicos

Esses supostos comentários de alguns anos atrás podem ser considerados bastante polêmicos.

No entanto, nunca saberemos o quão legítimos são esses comentários. Isso não pareceu incomodar Jennifer Aniston nem um pouco, já que ela nunca mencionou nada relacionado a uma possível rivalidade com Kristen Stewart.

Angelina Jolie e Jennifer Aniston tiveram uma rivalidade muito comentada por anos, em grande parte por causa da relação com Brad Pitt. A estrela de Friends era casada com o astro antes do seu relacionamento com Angelina Jolie.

Essa rivalidade teve destaque na mídia por muito tempo, e na verdade continua tendo, de certa forma. No entanto, as duas atrizes nunca fizeram ataques públicos uma à outra durante suas entrevistas.

Já Kristen Stewart está novamente em alta com Spencer. Ela interpreta a Princesa Diana no longa-metragem.

No Brasil, Spencer está agora em cartaz nos cinemas.