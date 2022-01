Kristen Stewart se deslumbrou com estrela de Pânico: “É algo físico”

Kristen Stewart, estrela de Crepúsculo, revelou ter sentido o choque ao encontrar Neve Campbell em um restaurante. A atriz disse que ficou deslumbrada por conhecer pessoalmente a estrela de Pânico.

Mesmo uma estrela em Hollywood, Kristen Stewart contou para W que ficou envergonhada ao ver Neve Campbell. O fascínio pela famosa de Pânico é tanto que a jovem artista teve que ser encorajada para se aproximar.

“Eu a vi em um restaurante outro dia e fiz algo que odeio. Eu olhei de canto e fiz que não vi ou algo assim. Eu fiquei pensando, ‘Venha dizer oi'”, contou Kristen Stewart, enquanto um amigo dela “encorajava para que eu fosse dizer oi”.

Neve Campbell, então, tomou a iniciativa. A atriz de Pânico chamou a estrela de Crepúsculo para se juntar a ela no restaurante. Foi uma realização para Kristen Stewart.

“Eu fiquei, ‘Eu preciso ver Pânico 5’. Eu amo essa franquia. Mas é engraçado quem deixa você deslumbrada. Nunca é quem você espera. É algo físico. Talvez você ame um músico ou um ator, mas você os vê e pensa, ‘Legal. Aqui estão eles. Eles são pessoas’. Mas, há pessoas que realmente chegam lá. Fisicamente. E seu corpo fica, ‘aah'”, explicou a atriz de Crepúsculo sobre o fascínio com Neve Campbell.

Neve Campbell retorna para franquia em Pânico 5

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme do Pânico (Pânico 5) chega em 13 de janeiro nos cinemas.