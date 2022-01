Leonardo DiCaprio é chamado de hipócrita após fotos com namorada

O ativista Darren Grimes chamou Leonardo DiCaprio de “hipócrita” após a divulgação de imagens do astro com a namorada em um luxuoso iate na praia. O astro é conhecido por seu trabalho em Titanic e, recentemente, esteve na comédia Não Olhe para Cima, da Netflix.

Leonardo DiCaprio é bastante envolvido no combate às mudanças climáticas, mas para Darren Grimes, ele não dá um bom exemplo. Não é a primeira vez que o astro é acusado de não seguir aquilo que ele mesmo propõe.

Em entrevista para o GB News (via Express UK), o ativista disse: “É incrível, não é? Essas celebridades nos dizem que você não passa de um vetor humano do vírus ou um agressor do ambiente nacional.”

“É pedir demais que essas pessoas deem o exemplo? Então o resto de nós poderia acompanhar, caso decidamos fazê-lo.”

Críticas pesadas ao ator

Ele acrescentou: “É um iate de milhões de dólares que libera dióxido de carbono de maneira inacreditável. Esse homem disse na cerimônia do Oscar em 2016 que a mudança climática é a ameaça mais urgente para a nossa espécie, que temos que trabalhar coletivamente e parar de procrastinar.”

“Mas para mim, ele estava procrastinando bastante. Ele fala sobre reduzir as emissões de carbono enquanto está em um iate.”

“É uma nova adição à lista dos eco-hipócritas. É uma lista bem grande.”

O ativista concluiu: “Se você vai nos dizer como viver, então pelo menos viva dessa maneira. Essa é a razão pela qual estamos tão pasmos.”

“Enfim. Ele acabou de se revelar como mais um eco-hipócrita!”

Leonardo DiCaprio está em Não Olhe para Cima, que está no catálogo da Netflix.