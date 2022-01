Louie Anderson, de Um Príncipe em Nova York, morre aos 68 anos

O ator e comediante Louie Anderson, que estrelou Um Príncipe em Nova York junto de Eddie Murphy, faleceu aos 68 anos, em 21 de janeiro de 2022.

Conforme o THR, Anderson faleceu em razão de complicações de um linfoma. Ele teve uma longa carreira como ator e comediante nos EUA.

Anderson começou na comédia stand-up em 1984, aparecendo no The Tonight Show. Dois anos depois ele apareceu em Quicksilver: O Prazer de Ganhar e Curtindo a Vida Adoidado.

O primeiro papel de destaque dele foi justamente como Maurice em Um Príncipe em Nova York. Ele retornou para a continuação, que foi lançada no Amazon Prime Video.

“Eu amo Louie, mas acho que fomos forçados a colocá-lo no filme”, brincou o astro Arsenio Hall em 2021, após o lançamento da continuação.

“O estúdio disse: ‘precisa ter uma pessoa branca no filme'”, disse Eddie Murphy (via CBR) sobre Um Príncipe em Nova York original. “Eu respondi, ‘O que?’. Quem era o cara branco mais engraçado de todos? Sabíamos que Louie era legal e foi assim que ele ingressou no filme”.

Mais sobre Louie Anderson

Louie Perry Anderson nasceu em 24 de março de 1953, em St. Paul, Minnesota. O segundo mais novo de 11 filhos (seis meninos e cinco irmãs), ele cresceu pobre no conjunto habitacional Roosevelt Homes.

Ele culpou seu pai, Louis, um músico abusivo e fracassado, que lutou contra o alcoolismo, pelos problemas da família e elogiou sua mãe por encher a casa de amor e esperança.

Ao todo, Louie Anderson trabalhou em mais de 40 filmes e séries de TV. Os trabalhos mais recentes dele foram em Twenties e No Activity.

Ele deixa para trás as irmãs Lisa and Shanna Anderson.