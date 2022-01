Mãe de ator de Rebelde é a intérprete de Rubi e já teve sogro brasileiro

Sucesso na Netflix, Rebelde fez um ótimo trabalho ao adaptar a trama da novela para uma audiência mais moderna. Um dos personagens mais importantes da série é Estebán, interpretado por Sergio Mayer Mori. O que muitos fãs não sabem é que o ator é filho de Bárbara Mori – famosa no Brasil inteiro por interpretar a sedutora Rubi na versão original da novela mexicana.

Bárbara Mori não está no elenco de Rebelde, mas sua influência é sentida na série e nos bastidores. Sergio Mayer Mori é fruto do relacionamento da estrela com o ator Sergio Mayer.

Continua depois da publicidade

Atualmente com 43 anos, Bárbara Mori nasceu no Uruguai e se tornou avó com 38 anos. A atriz está afastada da TV, e seu projeto mais recente foi a novela Dos Lunas.

Explicamos abaixo algumas curiosidades interessantes sobre a vida e carreira de Bárbara Mori, a mãe de Estebán em Rebelde; veja.

Até hoje, o papel mais conhecido da carreira de Bárbara Mori foi na novela Rubi, que se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência no México, sendo exibida pela Televisa em 2004.

O folhetim chegou ao Brasil no ano seguinte, com exibição no SBT. Por sua performance, Bárbara Mori se tornou uma popular estrela mexicana.

Muitos fãs não sabem, mas Bárbara Mori lutou para conseguir o papel titular em Rubi, e enfrentou atrizes conhecidas em testes de câmera.

Uma das atrizes consideradas para o papel de Rubi foi Anahí, que acabou interpretando Mia Colucci na versão original de Rebelde.

Além do sucesso no Brasil pela trama de Rubi, Bárbara Mori tem uma relação bastante calorosa com o país.

Natália Subtil, a mãe da única neta de Bárbara Mori, é brasileira. A modelo viveu uma relação com Sergio Mayer Mori e engravidou em meados de 2016.

Bárbara Mori, a mãe de Estebán em Rebelde, também namorou Jon Ecker, filho do ator brasileiro Guy Ecker, famoso por interpretar o Sebastião na versão original da novela colombiana Café com Aroma de Mulher – cujo remake faz o maior sucesso na Netflix.

Embora tenha nascido em São Paulo e vivido no Brasil até os 17 anos, Guy Ecker ficou conhecido por atuar em novelas mexicanas.

Bárbara Mori quase chegou a oficializar a união com Ecker, mas os atores acabaram se separando devido à distância. Afinal de contas, Jon morava nos Estados Unidos e Bárbara, no México.

Até hoje, Bárbara Mori recebe inúmeras mensagens de carinho dos fãs brasileiros. Em seu Instagram, a atriz já revelou ter muita vontade de vir ao país.

Veja abaixo alguns registros de Bárbara Mori no Instagram. Rebelde, com Sergio Mayer Mori, está disponível na Netflix.