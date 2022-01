Morgan Stevens, astro de One Day at a Time, morre aos 70 anos

Morgan Stevens, astro de One Day at a Time e Melrose Place, faleceu na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, aos 70 anos. A suspeita é que ele tenha morrido de causas naturais.

Conforme o TMZ, um dos vizinhos de Stevens não havia visto ou escutado o ator por dias. Ele chamou a polícia para verificar e as autoridades encontraram o corpo dele na cozinha.

A polícia não suspeita que qualquer crime tenha ocorrido. Stevens provavelmente morreu de causas naturais e membros da família dele ainda não se pronunciaram até o momento.

Carreira de sucesso

Um dos primeiros papéis da carreira do ator foi na série Fama, na qual interpretou um professor de ensino médio, David Reardon, entre 1982 e 1984.

Em Melrose Place, ele viveu Nick Diamond, um personagem recorrente da quarta temporada, que apareceu em sete episódios. Ele era advogado da família Parezi.

Em One Day at a Time, ele interpretou Fred, em dois episódios da série do fim da década de 1970.

Stevens já chegou a falar sobre como conseguiu o papel de David Reardon em entrevista ao Fame Forever. Ele havia acabado de gravar uma minissérie, estava prestes a comemorar e recebeu uma ligação.

“Desnecessário dizer que, depois de ouvir notícia como essa, foi uma festa muito boa!” disse Stevens. “Eu realmente queria esse papel em Fama”.

Ao todo, Morgan Stevens teve mais de 40 papéis na carreira. O último trabalho dele foi em Walker, Texas Ranger (Chuck Norris: O Homem da Lei).