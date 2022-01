Músico e ator de Clube da Luta, Meat Loaf morre aos 74 anos

Michael Lee Aday, o Meat Loaf, morreu aos 74 anos, como foi anunciado pela página oficial dele neste 21 de janeiro. Músico e conhecido por Clube da Luta, o ator não teve a causa da morte divulgada.

O comunicado afirma apenas que o famoso faleceu cercado pela família, com a esposa Deborah, e com as filhas Pearl e Amanda.

Continua depois da publicidade

Como cantor, Meat Loaf tem um dos 10 álbuns mais vendidos de todos os tempos. Em 1977, o músico lançou o Bat Out of Hell.

Como ator, Aday tem mais de 65 créditos. Os mais famosos são em Clube da Luta, como Robert Paulsen, e The Rocky Horror Picture Show, no papel de Eddie.

“Nós sabemos o quanto ele significou para muitos de vocês e realmente agradecemos todo o amor e apoio enquanto passamos por esse momento de luto pela perda de um artista tão inspirador e um lindo homem. Agradecemos pela compreensão de que precisamos de privacidade nesse momento”, diz a família de Meat Loaf.

Mais participações de Meat Loaf na TV e no cinema

Na TV, Meat Loaf não chegou a ter um papel fixo em que ficou conhecido. Mas, teve participações em séries conhecidas.

Em 1985, teve uma aparição em O Justiceiro. Já nos anos 2000, aparece em House e em Glee.

Além de Clube da Luta e Rocky Horror Picture Show, outro trabalho conhecido do músico no cinema é em Quanto Mais Idiota Melhor. No filme de 1992, Meat Loaf é o Tiny.

Outros títulos com ele são Fórmula 51, A Sombra de um Homem, Mentes Perversas, Tenacious D – Uma Dupla Infernal, Tarde Demais e Desejo e Esperança.

O último papel de Meat Loaf foi em Ghost Wars, em que teve o papel de Doug Rennie. A última exibição inédita foi em 2018.