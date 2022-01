Namorado deixa estrela de 50 Tons de Cinza envergonhada em live

Dakota Johnson e Chris Martin divulgam pouco sobre a vida pessoal deles, mas em uma chamada do Zoom vimos um pouco de como são fora dos holofotes.

Em sessão de perguntas e respostas virtual do Festival de Sundance, a estrela de 50 Tons de Cinza começou a chamada com o namorado, vocalista do Coldplay, do lado.

Dakota Johnson claramente estava envergonhada e só conseguia rir, enquanto Chris Martin rapidamente deixou a sala, fazendo um sinal de paz e amor. Os dois estão juntos desde 2017.

Conforme o WGTC, Dakota Johnson teve dificuldade para estabelecer a chamada de vídeo e precisou de uma ajudinha para dar início à entrevista.

O resultado pode ser visto no hilário vídeo abaixo, que indica que o relacionamento deles segue muito bem.

Atriz revela dificuldade em A Filha Perdida por causa de 50 Tons de Cinza

Dakota Johnson teve muitos momentos de nudez em 50 Tons de Cinza. Após os filmes, isso se tornou uma dificuldade, como aconteceu em A Filha Perdida, da Netflix.

A atriz conversou com a W sobre o aclamado filme da Netflix. Dakota Johnson teve momentos complicados em que a sua personagem precisou ficar quase nua.

“É difícil. Em alguns dias, não quero tirar minhas roupas no set”, desabafou a atriz de 50 Tons de Cinza.

A famosa acredita que isso acontece por conta da aparência dela. Dakota Johnson também justificou que a nudez não combinava com a personagem dela em A Filha Perdida.

“Só porque tenho uma determinada aparência não significa que eu não tenha sentimentos. E minha personagem, Nina, fica quase incomodada com sua aparência. Ela chegou a um ponto na vida em que sua beleza não combina com quem ela é”, completou a estrela de 50 Tons de Cinza.

A Filha Perdida pode ser visto na Netflix.