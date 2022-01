Namorados? O que aconteceu entre Bradley Cooper e Lady Gaga em Nasce Uma Estrela

Após o lançamento de Nasce Uma Estrela, logo surgiram rumores sobre um possível relacionamento entre Lady Gaga e Bradley Cooper. Tudo não passou de uma ilusão, criada pelas próprias estrelas.

Todos passaram a imaginar um romance entre os dois por dois principais motivos: a química apresentada em Nasce Uma Estrela e nos bastidores, e o fato de que os relacionamentos deles estavam acabando.

Na época, a cantora terminou com o empresário Christian Carino. Já Bradley Cooper estava em um momento conturbado com a então esposa (que agora é ex) Irina Shayk.

O que deixou tudo mais quente foram rumores que surgiram na imprensa. Eles diziam que Lady Gaga tinha se apaixonado de verdade por Bradley Cooper.

A fonte anônima ainda disse que Gaga pensou que Bradley Cooper poderia ser a pessoa certa para ela.

“Lady Gaga se apaixonou de verdade por Bradley durante as gravações e promoção de Nasce Uma Estrela”, disse a fonte.

Porém, tudo foi um golpe para o Oscar. Lady Gaga e Bradley Cooper admitiram a verdade depois.

A verdade sobre o romance de Lady Gaga e Bradley Cooper

Em participação no programa de Jimmy Kimmel, a cantora e atriz disse que foi tudo pensado a fim de parecer que os dois estavam vivendo um romance, para que Nasce Uma Estrela tivesse ainda mais destaque.

“Sim, as pessoas viram amor e adivinha? É o que queríamos que vocês enxergassem”, disse Lady Gaga.

“Shallow é uma canção de amor, Nasce Uma Estrela é uma história de amor. Era muito importante para que nós dois estivéssemos conectados o tempo todo. Quando você está cantando canções de amor, é o que você quer que as pessoas sintam”.

Kimmel não pareceu convencido e Lady Gaga riu, dizendo: “Sou uma artista e acho que fizemos um bom trabalho… enganamos vocês!”.

A história, depois, foi reforçado por Bradley Cooper. Em 2021, o ator voltou a comentar o assunto e garantiu que ele e Lady Gaga são bons amigos.

Ao Hollywood Reporter, o astro reforçou as palavras da cantora: “Nossos personagens se apaixonam naquela cena do filme. É aquele momento explosivo que acontece com eles em um palco na frente de milhares de pessoas. Foi muito estranho que nós dois estivéssemos em banquinhos de frente para o público”.

Além disso, Lady Gaga confessou que a relação de amizade dos dois continua. Foi Bradley Cooper quem disse para ela estrelar Casa Gucci, filme que pode render mais uma indicação ao Oscar para atriz – como foi em Nasce Uma Estrela.

Nasce Uma Estrela está disponível no HBO Max.