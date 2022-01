Nicolas Cage é criticado após anúncio de gravidez com mulher 30 anos mais jovem

Nicolas Cage sofre com críticas após o anúncio de que será pai pela terceira vez. O motivo é que o bebê é fruto do casamento com Riko Chibata, 30 anos mais jovem que o astro.

A People confirmou com representantes de Nicolas Cage a gravidez. O ator de Motoqueiro Fantasma está casado com Riko desde fevereiro de 2021.

Antes, Nicolas Cage foi pai de Weston, que está com 31 anos, e de Kel-El, que tem 16. Os filhos foram respectivamente dos casamentos com Christina Fultron e Alicia Kim.

Algumas críticas sofridas pelo ator é de que ele poderia ser o “pai da esposa”. No Reddit, alguns internautas pegaram ainda mais pesado após o anúncio da gravidez.

“Com licença, onde está o Senhor Cage? Ele foi acompanhar o nascimento de sua futura esposa”, afirmou um, com outros dizendo que o ator envelhece, mas as esposas “seguem com a mesma idade”.

Nicolas Cage implorou por papel em O Poderoso Chefão

Falando com o Hollywood Reporter, Nicolas Cage revelou que implorou ao seu tio, Francis Ford Coppola, por um papel em O Poderoso Chefão Parte III. Mais especificamente, ele queria interpretar o personagem que acabou sendo vivido por Andy Garcia.

O ator disse: “O meu tio estava fazendo O Poderoso Chefão Parte III e eu disse que gostaria de participar. Eu queria ser escolhido.”

“Ele queria escalar Andy Garcia para o papel, mas tentei convencê-lo de que eu combinava mais com o personagem. Eu poderia convencer como filho de James Caan.”

“Mas simplesmente não aconteceu. Eu queria muito ter participado, mas não consegui o papel.”