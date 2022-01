Nina Dobrev, de The Vampire Diaries, choca ao deitar na neve apenas de biquíni

Nina Dobrev, conhecida por The Vampire Diaries e filmes da Netflix como Um Match Surpresa, chocou os seguidores no Instagram. A atriz deitou na neve e fez um anjo apenas de biquíni.

A atriz passa as férias em Mammoth Mountain. O principal motivo da escolha do local é o namorado dela, o snowboarder Shaun White.

A publicação foi feita com uma brincadeira. Primeiro, a estrela de The Vampire Diaries aparece com toda roupa de inverno, para depois cair na neve apenas com um biquíni vermelho.

“Minha versão de um derretimento”, escreveu a estrela nas redes sociais.

Confira abaixo a publicação da atriz de The Vampire Diaries que deixou os fãs chocados.

Nina Dobrev fez sucesso na Netflix com Um Match Surpresa

Um Match Surpresa introduz os espectadores à história de Natalie, uma jornalista sem sorte no amor, desapontada com os namoros virtuais e flertes pela internet.

As coisas parecem mudar quando a protagonista dá um “match” com Josh, um pretendente aparentemente perfeito.

No entanto, quando viaja para Nova York para surpreender seu amado virtual, Natalie se depara com o verdadeiro Josh – um cara extremamente diferente de sua persona virtual. Ou seja, a personagem é vítima de um “catfish”.

Para compensar a viagem de Natalie, Josh decide ajudar a “webnamorada” a ficar com Tag, o homem que ela acreditava estar conversando.

Um Match Surpresa traz uma história intrigante, que prova que a aparência não é tudo e revela a fragilidade de relacionamentos criados pela internet.

Além de Nina Dobrev, de The Vampire Diaries, o elenco do filme tem Jimmy O. Yang, de Silicon Valley, Podres de Ricos e Space Force, como Josh Lin, o cara que engana Natalie na internet.

Darren Barnet, o Paxton da série Eu Nunca, vive Tag, um jovem bonitão cujas fotos são usadas por Josh para conquistar Natalie. E ainda Harry Shum Jr. (Glee) interpreta Owen Lin, o irmão mais velho de Josh.

Um Match Surpresa está disponível na Netflix. Já The Vampire Diaries está no HBO Max.