Nova atriz de Cobra Kai esteve em filme da Netflix com Jason Momoa

Além de trazer de volta vários astros da franquia Karatê Kid, Cobra Kai faz um ótimo trabalho com a escalação de seu elenco jovem. A série apresenta aos fãs promissores atores e atrizes, e na 4ª temporada, a tendência se repete. Uma das novas personagens de Cobra Kai é Mia, interpretada por Milena Rivero, que já contracenou com Jason Momoa em outro sucesso da Netflix.

Na 4ª temporada de Cobra Kai, surge um interessante triângulo amoroso. Após ser transferido para a West Valley High, Kenny sofre bullying de Anthony. As coisas se tornam mais interessante quando Mia, uma das amigas de Anthony, decide ficar ao lado de Kenny.

Continua depois da publicidade

A aparição da personagem fez muitos fãs se perguntarem de onde conhecem Milena Rivero, a intérprete de Mia.

Felizmente, espectadores não precisam procurar muito para conferir outra performance da atriz, já que ela também está em um grande sucesso de ação da Netflix.

Quem é Milena Rivero em Cobra Kai?

Em uma entrevista ao canal Cobra Kai Nation, no YouTube, Milena Rivero revelou que começou sua carreira artística ainda como um bebê, participando de comerciais e ações publicitárias durante toda a infância.

Com o tempo, Milena Rivero trocou os comerciais por atuações na TV, e passou a fazer testes para os primeiros papéis.

Até hoje, o papel mais conhecido de Milena Rivero aconteceu no filme Justiça em Família, protagonizado por Jason Momoa.

No longa, Milena interpreta a versão mais jovem de Rachel Cooper, a filha do personagem de Jason Momoa, vivida por Isabela Merced.

Milena falou sobre a experiência de gravar com o astro da DC, e não poupou elogios ao ator havaiano.

“Atuar em Justiça em Família foi uma experiência maravilhosa. Adorei conhecer o Jason Momoa. Ele é muito legal. Ele é como se um urso de pelúcia fosse uma pessoa. Foi divertido demais”, comentou Milena. (Veja foto abaixo).

O primeiro papel de Milena Rivero nos cinemas foi em Burn Notice. No filme lançado em 2013, a atriz interpretou a filha do protagonista Serrano.

Outro projeto de Milena Rivero na Netflix é o filme Crush à Altura, considerado um dos mais polêmicos da plataforma.

2019 também foi um ano agitado para Rivero. A atriz participou dos filmes Hurácan e Carolina.

Para o futuro, Milena está confirmada como Sofia no remake do filme The Valet, lançado originalmente em 2006.

De acordo com o IMDB, o longa tem previsão de estreia para 2022, mas ainda não divulgou a data específica.

Com Milena Rivero, a 4ª temporada de Cobra Kai já está disponível na Netflix.