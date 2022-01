O que aconteceu com atriz sumida após morte em The Walking Dead

Considerada uma das personagens mais odiadas de The Walking Dead, Lori Grimes se despediu na 3ª temporada – mas continuou influenciado a trama da série desde então. Muitos fãs se perguntam o que aconteceu com Sarah Wayne Callies, a intérprete da esposa de Rick.

Atualmente, The Walking Dead exibe sua 11ª e última temporada. A série está em seu hiato de fim de ano, com o episódio mais recente exibido em outubro de 2021.

Continua depois da publicidade

Com sua reta final prevista para retornar em fevereiro de 2022, a série tem tudo para trazer de volta alguns dos personagens mais queridos de The Walking Dead – pelo menos, os que ainda não morreram.

Mas afinal de contas, por onde anda Sarah Wayne Callies? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os projetos da atriz pós-The Walking Dead; veja.

Por onde anda a Lori de The Walking Dead?

Antes de interpretar Lori Grimes em The Walking Dead, Sarah Wayne Callies era conhecida principalmente por papéis em séries como Prison Break e Queens Supreme.

Sarah deixou The Walking Dead em 2013, e desde então, continua trabalhando na TV, com papéis recorrentes em diversas séries.

O primeiro projeto da atriz após The Walking Dead foi a série Colony, exibida entre 2016 e 2018.

Ambientada em um futuro pós-apocalíptico, a série acompanha a história de personagens que vivem em uma versão distópica de Los Angeles, marcada por uma invasão alienígena e pelo controle dos militares.

“Sempre me interessei em saber como as pessoas reagiriam se tudo fosse destruído, seja por zumbis ou por aliens”, afirmou Sarah sobre as semelhanças entre The Walking Dead e Colony.

A atriz também interpretou Margaret Sanders na minissérie Unspeakable, sobre a história real de pessoas acidentalmente infectadas pelo vírus HIV em transfusões de sangue ocorridas na Cruz Vermelha do Canadá, nos anos 80.

Nos anos seguintes, Sarah Wayne Callies optou por papéis mais leves – como o de Anita Dyck em dois episódios da famosa sitcom canadense Letterkenny.

A atriz de The Walking Dead também contou com uma elogiada performance como Maria no filme de terror O Outro Lado da Porta, lançado em 2016.

Mais recentemente, Sarah Wayne Callies se envolveu em outro projeto criativo, como diretora e roteirista do podcast ficcional Aftershock.

No podcast narrativo protagonizado por David Harbour (o Hopper de Stranger Things), a atriz também dá voz à personagem Cassie Wallace.

“Aftershock é uma história sobre perdão e segundas chances”, comentou a atriz em uma entrevista ao site Deadline.

Em outra entrevista, desta vez com o The Hollywood Reporter, Sarah Wayne Callies falou sobre o legado de sua personagem em The Walking Dead.

“Não me importo com o fato de muita gente não gostar da Lori. Para mim, ela é uma heroína poderosa”, comentou a atriz.

O projeto mais recente de Sarah Wayne Callies na TV foi a série Council of Dads, exibida pela NBC em 2020 e cancelada após uma temporada. No cinema, o último filme da atriz foi O Show, lançado em 2017.

Em sua vida pessoal, Sarah Wayne Collins comemora em 2022 o aniversário de 20 anos de casamento com o instrutor de artes marciais Josh Winterhalt. Veja uma foto atual da atriz abaixo.

No Brasil, The Walking Dead lança seus episódios na plataforma Star´+. Clique aqui para assinar o streaming.