O que aconteceu com o ator de origem brasileira após Harry Potter

Muitos fãs não sabem, mas um ator importante de Harry Potter tem origem brasileira. Trata-se de Alfred Enoch, intérprete de um dos grandes amigos de Harry, Rony e Hermione. O ator retorna no especial De Volta à Hogwarts, que chegou recentemente ao HBO Max. Explicamos abaixo tudo que aconteceu com o astro após a conclusão da franquia em 2011; veja.

O especial Harry Potter: De Volta a Hogwarts estreou no HBO Max como parte das comemorações do aniversário de 20 anos da franquia, que começou em 2001 com A Pedra Filosofal.

A celebração traz de volta a maioria dos astros da saga – incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint – e Alfred Enoch não é exceção.

Nascido em Londres, Alfred Lewis Enoch é filho do ator britânico William Russell com Etheline Margareth Lewis, uma médica brasileira. Em Harry Potter, o astro interpreta Dean Thomas.

O que aconteceu com Alfred Enoch após Harry Potter?

Harry Potter e a Pedra Filosofal representou a estreia de Alfred Enoch nos cinemas. Até então, o ator só havia atuado em peças de teatro.

Com o término da franquia, Enoch voltou ao mundo do teatro e atuou em peças famosas, como Antígona, Coriolaus, Rei Lear, O Retrato de Dorian Gray e Romeu & Julieta.

Já na TV, o ator apareceu em diversos projetos, como Broadchurch, Mount Pleasant e Sherlock.

Na última série, Enoch interpretou Stephen Bainbridge, e contracenou com Benedict Cumberbatch na 3ª temporada.

Mas o maior projeto do ator na TV após o término de Harry Potter foi a série How to Get Away With Murder, produzida por Shonda Rhimes e protagonizada por Viola Davis.

O ator interpretou Wesley Gibbins, um dos personagens mais importantes da série. Cheio de segredos, é ele quem provoca uma das maiores reviravoltas da produção.

Depois, Alfred Enoch viveu Enéas na série Tróia: A Queda de Uma Cidade, Jamie McCain em Trust Me e Raych Seldon na produção Foundation, da Apple TV+.

Nos cinemas, Alfred Enoch atuou em apenas dois filmes após a conclusão da franquia Harry Potter.

Um desses filmes foi o drama distópico Medida Provisória. Na produção brasileira, Alfred Enoch atua em português e contracena com Seu Jorge, Taís Araújo, Adriana Esteves, Renata Sorrah e Emicida.

O outro projeto foi o filme esportivo Tigers, produzido na Suécia e grande sucesso com a crítica especializada.

O fato de Alfred Enoch ter projetos em diversos países, fora do circuito Estados Unidos/Inglaterra, não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, o ator é fluente em inglês, português, espanhol e francês.

Após a reunião de Harry Potter, Alfred Enoch não tem projetos confirmados no cinema ou TV.

Harry Potter: De Volta a Hogwarts já está disponível no HBO Max. Veja abaixo uma foto de Alfed Enoch no especial.