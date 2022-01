Os atores de Karatê Kid que morreram e fãs não sabiam

Cobra Kai fez um ótimo trabalho ao apresentar a franquia Karatê Kid para uma audiência mais moderna. O sucesso da Netflix traz de volta diversos personagens da saga de Daniel LaRusso, mas algumas ausências atingem em cheio a nostalgia dos espectadores. Listamos abaixo os atores de Karatê Kid que já morreram, e muitos fãs não sabem.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, afirma a sinopse oficial da série na Netflix.

Entre os personagens de Karatê Kid que retornam em Cobra Kai, destacam-se Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, além de figuras como Kreese, Terry Silver, Chozen e muito mais.

A série conta com 4 temporadas lançadas na Netflix, e já foi renovada para o 5º ano – cujas filmagens, inclusive, já foram concluídas.

Diana Webster

A atriz britânica Diana Webster tem uma cena em Karatê Kid 3: O Desafio Final, lançado em 1989. Diana aparece como Margaret, a secretária do vilão Terry Silver. Nascida em Manchester, a atriz ficou famosa por interpretar secretárias e enfermeiras na TV americana da década de 70. Karatê Kid 3 representou a penúltima performance da atriz, antes de sua aposentadoria em 1992. Diana Webster faleceu em 2010, aos 86 anos.

Jan Triska

Assim como Diana Webster, Jan Triska interpreta um dos empregados de Terry Silver em Karatê Kid 3. O ator checo vive Milos, o mordomo do vilão, e aparece em poucas cenas do filme. Triska contava com uma carreira consolidada em sua terra natal, antes e depois da queda da Cortina de Ferro. Após imigrar para os Estados Unidos em 1977, o ator participou da novela Days of Our Lives e anos depois, atuou no filme O Povo Contra Larry Flint. Em 2017, morando novamente em Praga, Jan Triska faleceu após cair de uma ponte. O ator tinha 80 anos.

Frances Bay

A atriz canadense Frances Bay faz duas aparições na franquia Karatê Kid. No filme original, Bay é creditada somente como “Sra. com cachorro”, e dá as “boas-vindas” a Daniel na Califórnia, mandando o jovem voltar para Nova Jérsei. Ela retorna em O Desafio Final, identificada desta vez como Sra. Milo. Além de Karatê Kid, Frances Bay conta com papéis em séries como Twin Peaks e Charmed. A atriz permaneceu na ativa até sua morte, ocorrida em 2011 por complicações de uma pneumonia. O último papel de Frances Bay na TV foi como a Tia Ginny na sitcom The Middle.

Rob Garrison

No papel de Tommy, é Rob Garrison que grita uma das falas mais icônicas do primeiro filme de Karatê Kid. Após performances elogiadas nos anos 80 e algumas participações no cinema e TV na década seguinte, Garrison decidiu se aposentar e retornar à cidade natal de Wheeling, onde fundou um restaurante e continuou a atuar em peças de teatro. Em 2019, o ator reprisou sua performance como Tommy na 2ª temporada de Cobra Kai, no episódio em que Johnny e os integrantes originais do dojô embarcam em uma viagem de moto. Em um momento emocionante, Tommy revela aos amigos que tem câncer, e que essa jornada seria sua última oportunidade para reencontrá-los. Garrison foi hospitalizado meses após a exibição do episódio, e faleceu em setembro de 2019, em decorrência de problemas no fígado e rins.

Nobu McCarthy

A atriz nipo-canadense Nobu McCarthy interpretou Yukie, o amor perdido do Sr. Miyagi em Karatê Kid 2. Na época, a atriz já havia interpretado uma crush de Pat Morita na novela Happy Days. A carreira de Nobu é repleta de participações especiais em séries americanas, como Batman, Perry Mason, Magnum P.I, e China Beach. Além de suas performances no cinema e TV, a atriz se estabeleceu por muitos anos como integrante, e eventualmente diretora artística, da companhia de teatro East West Players, especializada em artistas asiático-americanos. Nobu McCarthy faleceu no Brasil, em 2002, durante as gravações do filme Gaijin 2: Ama-me Como Sou. A atriz tinha 67 anos, e a causa da morte foi identificada como um aneurisma cerebral.

Danny Kamekona

Em Karatê Kid 2, Danny Kamekona fez sua estreia nos cinemas. O ator havaiano interpretou Sato, o arquirrival do Sr. Miyagi em Okinawa. Em sua carreira, o ator se destacou por diversas performances na TV, fazendo participações recorrentes em séries como Hawaii Five-O, Magnum P.I, Barnaby Jones e The Rockford Files. Já no cinema, Kamekona atuou em filmes como Lua de Mel em Vegas e Rota de Colisão, no qual contracenou novamente com Pat Morita. O ator passou os últimos anos de sua vida dividindo seu tempo entre o Havaí e Los Angeles. Danny Kamekona faleceu em maio de 1996, aos 60 anos. A causa da morte nunca chegou a ser identificada, mas a irmã do ator deu a entender que o falecimento ocorreu por complicações de uma cirurgia cardíaca.

Pat Morita

Conhecido no mundo inteiro como o Sr. Miyagi na franquia Karatê Kid, Pat Morita faleceu em 2005, deixando um legado inesquecível no cinema e na TV. O que muita gente não sabe é que Morita quase não interpretou o sensei de Daniel LaRusso em Karatê Kid. Na época, o ator era conhecido principalmente por performances cômicas, e os produtores do longa queriam um intérprete mais dramático para Miyagi. Morita precisou fazer 5 audições para o papel, mas o esforço gerou ótimos resultados. Por sua performance, o astro foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, e mudou para sempre os rumos de sua carreira.