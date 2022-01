Os trajes mais bizarros que Lady Gaga já usou

Em Casa Gucci, Lady Gaga aparece transformada – em papel que pode dar o Oscar 2022 para atriz. Mas, na carreira, a famosa já usou trajes realmente bizarros.

No filme com Lady Gaga, a atriz e cantora recebeu algumas críticas sobre o sotaque dela. Enquanto alguns gostaram da transformação, outros tiveram algumas considerações.

Isso não é uma novidade na carreira da celebridade. Antes mesmo da transição para Hollywood, a cantora chamava atenção com trajes bem diferentes em eventos.

Dois deles, mesmo depois de tantos anos, ainda são relembrados pelos fãs. Para os mesmos, os trajes são com certeza os mais bizarros usados por Lady Gaga.

Um marco na expressão artística de Lady Gaga

No VMA de 2009, Lady Gaga foi chamada para cantar sucessos do álbum The Fame. Na apresentação de Paparazzi, a roupa branca começou a ganhar o vermelho de um sangue falso, como visto acima.

No fim da apresentação, a cantora ainda encenou o que seria a própria morte. Lady Gaga usou a música no evento para representar o que ela sentia com toda cobertura obsessiva da mídia com ela.

“Se eu tenho uma apresentação sexy no VMA e cantar sobre paparazzi, eu vou estar de branco e sangrar até a morte para lembrar o que a fama fez com Marilyn Monroe, a Norma Jean original, e o que fez com Anna Nicole Smith”, afirmou a estrela após a apresentação.

Em 2010, Lady Gaga voltou a chamar atenção no VMA, em outro traje bizarro, mas marcante. A cantora apareceu com um vestido de carne – feito com carne.

A proposta surgiu após a celebridade ouvir uma história hilária da maquiadora Val Garland, em que ela foi em uma festa com salsichas no traje. Lady Gaga garante que cheirava igual uma carne no dia do VMA.

Reveja abaixo esse outro traje bizarro de Lady Gaga.