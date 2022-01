Para sobreviver, atriz de Skins virou stripper e entrou em site adulto

Megan Prescott ficou conhecida na TV pela aclamada série Skins. Ao The Sun, a atriz revelou uma mudança drástica na vida, em que virou stripper e depois criou uma página no site adulto OnlyFans.

A entrada no site que permite a venda de conteúdo adulto aconteceu em 2020. Megan Prescott ficou sem trabalho por conta da pandemia, conseguindo sobreviver graças à plataforma.

“Se não fosse pelo OnlyFans, eu não teria conseguido sobreviver nos últimos dois anos sem trabalhar sete dias por semana em empregos braçais”, contou a atriz ao jornal.

A ideia sobre o trabalho surgiu com uma amiga stripper da atriz de Skins. Essa amiga imaginou que Megan Prescott fosse fazer sucesso por ter aparecido na TV.

“Pensei em tentar e correu muito bem. Eu só faço o que me sinto confortável e entro quando quero, porque isso exige muito de mim”, disse a atriz, que garante estar em uma boa posição com a escolha.

“Você não precisa trocar o dia pela noite ou barganhar com as pessoas sobre preços. E as pessoas são incrivelmente educadas”, completou Megan Prescott.

Como Skins ajudou para vender conteúdo adulto

Em Skins, a atriz apareceu como Katie Fitch. Os fãs devem lembrar que Megan Prescott apareceu ao lado da irmã, Kathryn Prescott.

Como teve cenas de sexo no seriado, a atriz disse se sentir à vontade para o novo trabalho. Para a famosa, a mudança até se tornou divertida.

“Uma vez que você dança nua, seu nervosismo desaparece muito rapidamente e isso se torna bastante divertido. A sociedade faz parecer vergonhoso, mas, na verdade não é”, contou a atriz de Skins.

Antes da conta no OnlyFans, Megan Prescott trabalhou como stripper em clubes. Ao jornal, a artista explicou o motivo de não ter revelado nada até então.

“Eu não falei nada sobre o fato de estar fazendo strip por anos por causa do estigma que existe sobre o trabalho sexual, especialmente se você é atriz”, destacou a famosa.

Skins, com o título Juventude à Flor da Pele, pode ser visto na Netflix no Brasil.