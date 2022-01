Parece? Atriz de Cúmplices de Um Resgate também é dublê de Larissa Manoela

Após gerar grande audiência no SBT, Cúmplices de um Resgate domina o catálogo infantil da Netflix, figurando por muito tempo no Top 10 da plataforma. Muitos fãs não sabem, mas a atriz Mharessa Fernanda, além de interpretar Fabiana, é a dublê de Larissa Manoela, que vive as protagonistas gêmeas da produção.

“Separadas no nascimento e unidas pelo amor à música, duas irmãs gêmeas muito diferentes trocam de lugar para correr atrás de seus sonhos”, afirma a sinopse de Cúmplices de um Resgate na Netflix.

A novela infantil foi exibida originalmente pelo SBT, entre 2015 e 2016. Em pouco mais de um ano, a novela protagonizada por Larissa Manoela contou com mais de 300 capítulos.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o trabalho de Mharessa Fernanda como a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate e os outros trabalhos de sua carreira.

Quem é Mharessa Fernanda, a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate?

Mharessa Fernanda é conhecida como a dublê de Larissa Manoela na novela Cúmplices de um Resgate, no qual a estrela interpretou as gêmeas Isabela e Manuela.

Em um evento realizado em 2016, em São Paulo, as duas atrizes aparecem com looks quase idênticos, mostrando mais uma vez que são realmente parecidas (confira fotos abaixo).

Além de ser a dublê de Larissa Manoela, Mharessa Fernanda também é a intérprete de Fabiana, uma das personagens do folhetim.

Fabiana é encontrada por Rebeca (Juliana Baroni) em um vilarejo. No primeiro momento, a personagem acredita que Fabiana é Manuela, mas depois, descobre a verdade.

Mharessa Fernanda também é famosa por sua performance como Lola na novela Carrossel, também exibida pelo SBT.

Hoje em dia, a atriz se destaca principalmente por seu canal no YouTube, que conta com mais de 700 mil seguidores. No Instagram, ela acumula mais de 6 milhões de fãs.

Nos últimos anos, a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate também passou a investir em sua carreira musical.

Em 2019, ela lançou a música ‘Te Ver é Poesia’, em parceria com Bru Malucelli. O clipe tem quase 200 mil visualizações.

No cinema, Mharessa dublou a protagonista Yi na versão em português do filme Abominável, lançado pela Universal Pictures.

Em 2022, Mharessa foi escalada como a protagonista da produção evangélica Todas as Garotas em Mim, que será exibida pela TV Record.

“A série vai mostrar semelhanças entre mulheres contemporâneas e personagens femininas da Bíblia e se alternará entre presente e passado”, descreve o site R7.

Cúmplices de um Resgate, com Larissa Manoela e Mharessa Fernanda, está disponível na Netflix.