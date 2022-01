Polêmica entre produtor e ator de Rebelde esconde drama familiar

Sergio Mayer Mori, o Esteban da série de Rebelde da Netflix, declarou que aceitou entrar no seriado pelo dinheiro. Muitos fãs se sentiram ofendidos por conta da sinceridade.

Após a declaração, o produtor musical do RDB mexicano, Carlos Lara, se pronunciou. Antes mesmo dessas declarações, Mori também disse em live que nunca tinha visto as versões anteriores de Rebelde ou ouvido as músicas.

Em primeiro lugar, Carlos Lara deixou claro que não se ofende com a sinceridade de Mori e até a respeita. Mas, o fim do comunicado foi sentido como um recado para o ator de Rebelde da Netflix.

“Não me ofende nem um pouco, além disso, o parabenizo por sua honestidade. Queira ou não, o RBD faz parte da história da música pop e, pessoalmente, me sinto muito orgulhoso e agradecido de ter feito parte daqueles que ajudaram a criar este fenômeno. O resto é subjetivo.

Vou ser obrigado a opinar sobre o trabalho musical do Sr. Mori, a quem desejo, pelo menos, 1% do êxito que teve o RBD”, afirmou Carlos Lara na nota.

Apesar da polêmica que acontece na versão da Netflix de Rebelde, essa situação esconde um drama familiar. Sergio Mayer Mori usa o salário para pagar a pensão da filha.

O drama familiar por trás de polêmica com ator de Rebelde

Como contado antes, Sergio Mayer Mori passou por uma grande mudança na vida pessoal. Em 2020, o ator foi acusado pela ex Natália Subtil, famosa modelo brasileira no México, de abandonar a filha do casal – agora, como mencionado, o famoso diz estar no seriado para pagar a pensão e a escola da herdeira dele.

Em janeiro de 2020, Natália Subtil contou ao portal IG que não tinha recebido ajuda financeira do ator de Rebelde até aquele momento. Além disso, Mori tinha sumido desde novembro de 2019.

“Nós precisamos de dinheiro, claro, e isso é o que eu pretendo resolver na Justiça, mas atenção para uma criança é o mínimo que se espera do pai e não custa nada. A minha filha chora de saudades”, contou a modelo na época.

Em 2022, tudo parece ter mudado. Em entrevista, o ator de Rebelde disse que só aceitou o papel na Netflix para poder pagar a pensão e a escola da filha, que está com 5 anos. Sergio Mayer Mori, o Estebán, revelou a situação para revista Quem do México.

“Vou ser cem por cento honesto com você. Não quero parecer indiferente nem nada, mas não estou impressionado com nada que tenha a ver com a série. Com muito prazer e com muita gratidão fiz o que tinha que fazer, fiz meu trabalho de ator e tudo, mas fora isso, não há impressão ou expectativa de nada porque minhas prioridades são diferentes”, contou o ator da Netflix.

Em seguida, o ator confessou que a prioridade é ajudar a filha. Nas redes sociais, o ex da brasileira também mostra que está mais próximo da menina, que se chama Mila.

“Quando consegui Rebelde, me senti grato por me terem dado a oportunidade. Independente do nome do projeto, o importante é que tenho um emprego e que graças a isso consegui pagar a pensão da minha filha, a escola, pude dar uma festa a ela e tudo que ela queria”, completou Mori.

Rebelde está com uma temporada na Netflix.