Polêmico, ator de Rebelde foi pai aos 18 anos com modelo brasileira

Já disponível na Netflix, Rebelde é particularmente popular com o público brasileiro, atingindo em cheio a nostalgia da audiência pela banda RBD e a novela original. O que muitos fãs não sabem é que Sergio Mayer Mori, um dos astros da nova produção, leva uma vida pessoal bastante polêmica, e teve um filho aos 18 anos com uma famosa modelo brasileira.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde.

Em Rebelde, o ator mexicano Sergio Mayer Mori interpreta Esteban, um dos novos alunos da Elite Way School. O personagem é descrito como “um jovem de poucos recursos econômicos que sonha em se tornar um famoso artista”.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Rebelde precisam saber sobre a vida pessoal do astro, seus namoros e família.

Sergio Mayer Mori tem filha com modelo brasileira

Sergio Mayer Mori, atualmente com 23 anos, é filho da atriz mexicana Bárbara Mori, conhecida por protagonizar a icônica novela Rubi, lançada pela Televisa em 2004.

O jovem ator é mais conhecido por suas polêmicas do que pelos projetos de sua carreira artística.

Quando tinha apenas 18 anos, Sergio foi pai pela primeira vez. O ator teve uma filha, fruto de seu relacionamento com a modelo brasileira Natália Subtil.

De acordo com o site El Comercio, diversos conflitos causaram a separação de Sergio e Natália. A modelo, inclusive, acusou o ator de não apoiá-la durante o processo de gestação, chamando-o de “pai ausente”.

Com o passar dos anos, a relação de Sergio e Natália melhorou. Hoje em dia, ambos costumam compartilhar registros com a filha nas redes sociais.

Polêmicas de Sergio Mayer Mori em Rebelde

As controvérsias continuaram quando Sergio foi escalado no reboot de RBD. Em uma transmissão ao vivo, o ator deixou fãs de Rebelde irados ao afirmar que não gostava da banda e de suas músicas.

“Sim, estou fazendo esse projeto, estou no RBD. Sim, sou obrigado a cantar as músicas por contrato, mas odeio RBD. Essa é a realidade. Nunca gostei das músicas”, comentou Mayer Mori.

Após receber uma verdadeira enxurrada de críticas pela declaração, Sergio pediu desculpas aos fãs de Rebelde.

“Quero pedir desculpas a todos os fãs de Rebelde e aos meus companheiros de série. Lamento muito pelo que aconteceu. Me equivoquei ao me expressar, e sinto muito por ter magoado tanta gente. Tenho que aceitar essa lição de humildade e aprender a controlar minha atitude soberba e as palavras que uso”, declarou o astro.

Mas as polêmicas não terminaram com as gravações de Rebelde. Fontes ligadas à produção afirmaram que Sergio causou grandes problemas nas filmagens, tanto com os colegas de elenco quanto com a equipe de produção

“Ele chegava atrasado em todas as gravações, o que causou grandes discussões com Andrea Chaparro”, comentou a fonte anônima.

Na nova Rebelde, Andrea Chaparro interpreta MJ. Confira abaixo algumas fotos do Instagram de Sergio Mayer Mori.