Polícia do Ceará coloca astro da Marvel em lista de suspeitos

Se prepare para um caso inusitado. Ator que interpretou Killmonger em Pantera Negra, da Marvel, Michael B. Jordan apareceu na lista de suspeitos de uma chacina no Ceará.

Acontece que a Polícia Civil usou uma imagem do astro da Marvel durante o processo de reconhecimento fotográfico dos acusados do crime. A imagem de Michael B. Jordan é uma das três usadas no Termo de Reconhecimento Fotográfico do caso.

A associação do astro da Marvel com um crime que aconteceu no Ceará chamou a atenção dos internautas, mas a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado explicou ao site Notícias da TV que a utilização de imagens de celebridades não reflete a rotina dos processos de reconhecimento fotográfico.

O órgão também comunicou que determinou a suspensão dessa prática, esclarecendo que o reconhecimento fotográfico é apenas uma das etapas da investigação policial.

Foi acrescentado ainda que, para que sejam tomadas as devidas providências, o caso em questão está sendo investigado, já que não existe nenhuma orientação da Polícia Civil do Ceará para a utilização de imagens de pessoas retiradas da Internet como forma de reconhecimento fotográfico.

O caso inusitado vem recebendo muitas críticas nas redes sociais.

Rumor indica participação de Michael B. Jordan em Pantera Negra 2

Foi relatado pelo Giant Freakin Robot que Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, pode retornar em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2). A informação ainda não foi confirmada pela Marvel.

Segundo o site, não está claro neste momento se o vilão será realmente ressuscitado ou aparecerá apenas em cenas de flashback, já que morreu em Pantera Negra, de 2018.

O personagem é considerado um dos vilões mais icônicos do MCU. A ideia de um retorno pode ter reações mistas entre os fãs, já que alguns acreditam que seu encerramento foi perfeito.

Como mencionado anteriormente, a informação ainda não foi confirmada pela Marvel. Portanto, trate como um rumor, por enquanto.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chega aos cinemas em 10 de novembro de 2022.

