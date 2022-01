Reabilitação, Miss e mudança no visual: Atriz de 50 Tons de Cinza esconde segredos

Famosa por interpretar a protagonista Anastasia em 50 Tons de Cinza, Dakota Johnson está em A Filha Perdida na Netflix. Dirigido por Maggie Gyllenhaal, o filme é uma das grandes apostas da plataforma para a temporada de premiações. Com o longa no serviço, listamos abaixo segredos, curiosidades e detalhes interessantes da vida e carreira de Dakota Johnson; veja.

Dakota Johnson vem de uma verdadeira dinastia de Hollywood. A atriz é filha de Melanie Griffith (Uma Secretária do Futuro) e Don Johnson (Miami Vice), dois grandes astros da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

Mas não é só isso: a estrela de 50 Tons de Cinza também é neta de Tippi Hedren, atriz veterana conhecida por protagonizar o filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock.

Dakota começou sua carreira nos cinemas em 1999, com o filme Loucos do Alabama, no qual contracenou com a mãe. Após um hiato de uma década, a estrela voltou às telonas com um papel pequeno em A Rede Social, 5 anos antes de ser escalada como Anastasia em 50 Tons de Cinza.

Carreira de modelo

Após sua pequena participação em Loucos do Alabama, Dakota Johnson decidiu se dedicar à carreira de modelo. Em 2006, a atriz assinou um contrato para modelar ainda no ensino médio. Por um tempo, Dakota se concentrou completamente no mundo da moda, participando de campanhas para diversas marcas. Mas posteriormente, mudou de ideia e decidiu seguir os passos dos pais.

Miss Dakota Johnson

Dakota Johnson ganhou a honra de ser a Miss Globo de Ouro quando tinha apenas 16 anos. Para quem não sabe, o posto (que já não existe mais) costumava ser dado aos filhos de celebridades, que ajudavam na distribuição dos prêmios. A atriz entrou para a história como a primeira filha de uma antiga Miss Globo de Ouro a ser escolhida para o papel, já que Melanie Griffith compartilhou a mesma honra quando era mais jovem.

Reabilitação

Em 2007, aos 17 anos, Dakota Johnson foi internada em uma clínica de reabilitação pelo vício em drogas. Nesse caso, a atriz também seguiu os passos dos pais, já que tanto Melanie Griffith quanto Don Johnson também lidaram com problemas com narcóticos. Desde então, Dakota leva uma vida sóbria e equilibrada.

As tatuagens de Dakota Johnson

Dakota Johnson, de A Filha Perdida, tem diversas tatuagens espalhadas pelo corpo. Em uma entrevista ao site The News, a atriz contou que tem 11 tattoos, algumas delas localizadas em “lugares estratégicos”. Mas Dakota também admite que se arrependeu de algumas das tatuagens, mas que pretende continuar “rabiscando” o corpo. Em 50 Tons de Cinza, a atriz teve que cobrir as tattoos para interpretar Anastasia.

Loira natural

Embora apareça de cabelo preto ou castanho na maioria de seus papéis, Dakota Johnson, na verdade, é loira. A atriz pintou as madeixas para se diferenciar da imagem da mãe, mas basta analisar as fotos antigas da estrela para conferir a cor natural de seus cabelos. Tippi Hedren, a avó da atriz, também foi uma das loiras mais famosas da Hollywood dos anos 60.

Companhia de produção

Todo mundo sabe que Dakota Johnson é uma grande modelo e uma talentosa atriz, mas a estrela de 50 Tons de Cinza decidiu também trazer seus talentos para os bastidores. Nos últimos anos, Dakota se dedicou principalmente à companhia de produção TeaTime Pictures, criada em parceria com a ex-executiva da Netflix Ro Donnelly.

Roubou acessórios

Após trabalhar por tanto tempo no set de 50 Tons de Cinza, Dakota Johnson decidiu levar um acessório do filme para a casa, como lembrança da produção. Em uma entrevista, a atriz confessou ter roubado um chicote dos bastidores, além de várias calcinhas e lingeries de sua personagem Anastasia.

Amigas famosas

Como era de se esperar, Dakota Johnson tem muitas amigas famosas. Uma das melhores amigas da atriz é Riley Keough, a neta de Elvis Presley. As duas já foram vistas juntas em diversos eventos e em passeios por Los Angeles. Você provavelmente conhece Riley Keough por performances em filmes como Zola e The Girlfriend Experience.

Dançarina

Em 2018, Dakota Johnson foi escolhida como a protagonista do filme Suspiria, remake da icônica obra de Dario Argento. No papel de uma estudante de dança, a atriz usou muitas experiências prévias à caracterização de sua personagem. Na verdade, Dakota Johnson estudou dança por muitos anos, e chegou a dançar balé profissionalmente na adolescência.

Dublê em 50 Tons

Em diversas entrevistas, Dakota Johnson falou sobre sua experiência nas gravações de 50 Tons de Cinza e sua decisão de não usar dublês de corpo nas cenas de sexo – diferentemente do colega de cena Jamie Dornan. A única cena em que a estrela optou por usar uma dublê foi a que Anastasia leva tapas – já que não queria deixar marcas no corpo.

A Filha Perdida, com Dakota Johnson e Olivia Colman, está na Netflix; veja abaixo o trailer.