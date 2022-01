Rebelde: Por onde andam as estrelas do RBD mexicano

A nova versão de Rebelde se tornou um verdadeiro fenômeno internacional na Netflix, e não demorou nem uma semana para garantir a renovação para um segundo ano. Mesmo assim, a série não chega aos pés da febre causada pela novela original – e pela banda RBD. Explicamos abaixo por onde andam os integrantes do conjunto; veja.

“No colégio Elite Way School, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse da série na Netflix.

Rebelde da Netflix é um reboot da novela original, sendo ambientada no mesmo universo da produção da Televisa. Por isso, a 1ª temporada conta com o retorno de personagens queridas, como Celina (Estefania Villarreal) e Pilar (Karla Cossío).

Na 2ª temporada, fãs aguardam por participações especiais dos astros originais de RBD: Alfonso Herrera, Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez e Maite Perroni.

Alfonso Herrera – Miguel Arango

O primeiro projeto de Alfonso Herrera, o Miguel de RBD, após o desfecho da série, foi no filme venezuelano Venezzia, lançado em 2009. No mesmo ano, o ator atuou nas novelas Mulheres Assassinas e Camaleones.

Nos anos seguintes, Herrera lutou para expandir sua carreira internacional, após ser escalado no filme A Ditadura Perfeita. De 2015 a 2018, o ator interpretou Hernando Fuentes na série Sense8, exibida mundialmente pela Netflix. O personagem era o namorado de Lito, um dos protagonistas da produção.

Alfonso Herrera também se destacou por performances em séries americanas como O Exorcista e Rainha do Sul. Em 2020, o eterno Miguel de Rebelde ganhou o Prêmio Ariel de Melhor Ator por sua performance no filme Dance of the 41.

Anahí – Mia Colucci

Após conquistar fãs em toda a América Latina com sua performance como a mimada Mia Colucci, Anahí passou a se dedicar principalmente à carreira musical. Hoje em dia, a cantora é uma das artistas latinas mais populares nas redes sociais – chamada de Rainha do Twitter ao se tornar a primeira pessoa mexicana a alcançar 1 milhão de seguidores na plataforma.

Em 2009, o ano em que Rebelde chegou ao fim, Anahí lançou ‘Mi Delirio’, seu quinto álbum de estúdio, que vendeu mais de 500 mil cópias. Seu sexto álbum, ‘Inesperado’, chegou às paradas em 2016, e figurou no topo do Chart Tropical da Billboard.

Desde o fim de Rebelde, Anahí já vendeu mais de 5 milhões de álbuns no mundo todo, sendo considerada a integrante mais bem sucedida de Rebelde em carreira solo. Em 2015, a cantora se casou com Manuel Velasco Coello, um influente político mexicano. O casal tem dois filhos.

Christopher von Uckermann – Diego Bustamante

Diferentemente de Alfonso Herrera e Anahí, Christopher von Uckermann falhou em conquistar o público em carreira solo. Após a separação do RBD, o ator e cantor lançou um álbum de estúdio – ‘Somos’ em 2010 – e dois EPs: La Revolución de Los Ciegos (2017) e Sutil Universo (2020).

Após Rebelde, Christopher protagonizou também a série de mistério Kdabra, produzida pela Fox América Latina. Desde 2018, o ator interpreta o Padre Ramiro Ventura na websérie mexicana Diablero.

Em 2021, o ator provocou grande polêmica nas redes sociais por suas opiniões negacionistas e anti-vacina. No Twitter, Uckermann pediu para que prefeituras brasileiras parassem de usar a imagem dos integrantes do RBD em campanhas de vacinação. Além de desagradar os fãs, a atitude foi criticada por colegas como Alfonso Herrera e Maite Perroni.

Dulce María – Roberta Prado

Depois do término de Rebelde, Dulce María continuou se dedicando à carreira musical. O primeiro EP solo da atriz – Extranjera: Primeira Parte – foi lançado em 2010, estreando no topo das paradas mexicanas. No mesmo ano, a eterna Roberta Prado se tornou a primeira artista mexicana a receber um Certificado de Platina no Brasil por um projeto solo.

Em sua carreira solo, Dulce María já lançou 4 álbuns: Extranjera: Segunda Parte (2011), Sin Fronteras (2014), DM (2017) e Origen (2021).

Dulce María também atuou em várias novelas e séries de TV, como Mentir Para Viver, Coração que Mente, Muy Padres e Falsa Identidade. Em sua vida pessoal, a cantora e atriz é casada com o produtor mexicano Paco Álvarez. A primeira filha do casal nasceu em 2020.

Christian Chávez – Giovanni Méndez

Após o término de RBD, Christian Chávez também se dedicou à carreira musical – com resultados variados. O primeiro (e único) álbum de estúdio do cantor, Almas Transparentes, atingiu o número 56 nas paradas do México.

Nos anos subsequentes, Christian Chávez se destacou por suas performances na TV. O ator participou dos reality shows Top Chef Celebridades e Esse Artista Sou Eu (no qual ganhou a medalha de bronze), além das novelas Despertar Contigo, Rosario Tijeras e Like.

Mais recentemente, o ator de Rebelde conquistou uma audiência mais moderna com performances em séries da Netflix, particularmente Casa das Flores e Mãe Só Tem Duas. No Prime Video, Christian Chávez está na comédia Como Sobreviver Solteiro.

Maite Perroni – Lupita Fernández

Assim como Christian Chávez, Maite Perroni lançou apenas um álbum de estúdio após o fim de RBD: Eclipse de Luna (2013). Desde então, a intérprete de Lupita em Rebelde trabalha apenas como atriz e modelo.

Em 2010, Maite Perroni contracenou com William Levy – o Sebastián de Café com Aroma de Mulher – em Triunfo do Amor, remake da novela venezuelana Cristal. Nos próximos anos, a atriz contou com papéis importantes em produções como Cachito del Cielo, La Gata e Antes Muerta que Lichita. Em 2014, Maite ganhou o título de “Nova Rainha das Telenovelas Mexicana”, da revista People.

Hoje em dia, Maite Perroni também é conhecida por protagonizar o thriller picante Desejo Sombrio, na Netflix. A atriz também está na série erótica O Jogo das Chaves, do Prime Video.

A nova versão de Rebelde está disponível na Netflix.