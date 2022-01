Rihanna está grávida pela primeira vez

Rihanna está grávida do primeiro filho. Ela atualmente namora o rapper A$AP Rocky. Ela apareceu com a barriga de fora em passeio pelo Harlem no último fim de semana.

Aos 33 anos, Rihanna vestia um longo sobretudo rosa, abotoado apenas com um botão, ela também estava de calça jeans.

Já A$AP Rocky usava uma calça preta, casaco branco, com uma jaqueta jeans por cima dele. Além disso, vestia um gorro preto.

Conforme o PageSix, eles foram para o restaurante Carbone em Nova York no início do mês e Rihanna já estava com a barriga de grávida.

“Rihanna estava claramente bebendo água com gás e abertamente passando a mão na própria barriga”, disse uma fonte do veículo.

Veja a foto de Rihanna mostrando a barriga de grávida, abaixo.

Rumores de gravidez de Rihanna

Parece que ela buscou esconder a gravidez utilizando roupas mais largas nos últimos meses, mas agora a postura parece ter mudado.

Os primeiros rumores sobre a gravidez de Rihanna começaram a surgir em novembro, quando ela aceitou o prêmio de heroína nacional em Barbados.

Já em relação a A$AP, cujo verdadeiro nome é Rakim Mayers, ele não esconde a admiração dele por Rihanna, já tendo a chamado de “amor da minha vida” em entrevista à GQ previamente.

Não foi revelada a previsão de nascimento do filho, ou filha, de Rihanna.