Sumido de Hollywood, ex-Disney faz desabafo sobre perda de memória

Em uma recente aparição no podcast Steve-O’s Wild Ride!, Frankie Muniz, ator que estrelou várias produções da TV e do cinema quando era mais jovem, incluindo algumas da Disney, fez um desabafo sobre sua perda de memória depois de um derrame, dizendo que a mídia exagerou sobre o seu problema.

O ator admitiu que não se lembra de algumas coisas de seu passado. Mas destacou que não sofre de amnésia ou coisa do tipo.

“Esta é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de esclarecer tudo”, explicou o ex-ator mirim da Disney.

“Se você pesquisar meu nome, encontrará artigos dizendo que eu não tenho memória ou que estou morrendo de derrame, coisas desse tipo. Pesquisando meu nome, basicamente você vai achar que eu estou morrendo.”

“Eu só tenho uma memória ruim”, acrescentou o ator.

Frankie Muniz teve alguns problemas de saúde no passado

“Posso dizer que, sim, eu tive algumas concussões. Mas não sei se posso culpar as concussões ou qualquer outra coisa. Eu só acho que existe um período de tempo do qual eu não consigo me lembrar de tudo.”

“Uma vez me perguntaram no Dancing with the Stars sobre o ano mais memorável da minha vida, e eu disse que não me lembrava. Mas eu não estava dizendo que não me lembrava de nada.”

Frankie Muniz teve papéis em Malcolm, O Agente Teen e O Grande Mentiroso, entre outros projetos.

Ele também participou de Milagre na Pista 2, da Disney. O longa-metragem está agora disponível no Disney+.

