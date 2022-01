Ter Angelina Jolie como madrasta pode ser mais legal do que fãs podem imaginar

Harry, filho do ator Billy Bob Thornton, ganhou atenção ao revelar que a ex-madrasta Angelina Jolie ainda envia presentes para ele. Após isso, o jovem comentou como realmente é ter a estrela de Hollywood como essa figura.

Angelina Jolie foi madrasta de Harry ainda na infância do garoto. A atriz foi casada com Thornton entre 2000 e 2003. Desde então, a famosa mantém uma relação amigável, até lembrando da família do ex nas festas de fim de ano.

No Daily Pop, Harry contou mais sobre a experiência de ter Angelina Jolie como madrasta. O jovem afirmou que é bem mais legal do que qualquer um pode imaginar.

“Angelina Jolie era tão legal. Ela era muito divertida, e sim, uma das melhores madrastas que eu já tive”, declarou o filho de Billy Bob Thornton.

Sem entrar em detalhes, Harry disse que a relação só tinha um problema – a curiosidade dos fãs.

“Se alguém descobrisse, seria a primeira coisa que iam pedir. Eles sempre diziam o mesmo”, relembrou Harry. Mesmo assim, parece ter valido a pena passar por isso.

A revelação sobre os presentes de Angelina Jolie

Antes, o filho do ex da estrela de Eternos fez uma revelação sobre a relação com a ex-madrasta Angelina Jolie. Em ato generoso, a atriz envia presentes para o jovem até hoje.

Com 27 anos e mesmo 18 anos após o divórcio do pai com a estrela, Angelina Jolie sempre lembra de Harry no Natal.

“Eu não converso com ela todos os dias, mas conversamos com frequência”, contou Harry para Entertainment Tonight.

O filho do ator também contou que Angelina Jolie foi uma ótima madrasta. O jovem até guarda uma lembrança de infância com a estrela da Marvel.

“Ela era muito legal. Ela nos levava acampar todos finais de semana e teve uma vez que alugou um motorhome, então fomos em uma viagem completa. Ela era muito divertida para nós quando éramos bem jovens”, relembrou Harry.

Angelina Jolie está no Disney+ com o filme Eternos, da Marvel.

