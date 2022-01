Última publicação do ator de Três é Demais quebra o coração dos fãs

A última publicação de Bob Saget, ator de Três é Demais que morreu recentemente, no Instagram vem emocionando os fãs nas redes sociais. Ele era conhecido por seus trabalhos com a comédia, seja na TV ou em apresentações de stand-up.

A última publicação do ator de Três é Demais no Instagram veio em 9 de janeiro. Na imagem compartilhada, ele aparece em um palco após uma apresentação.

Continua depois da publicidade

Bob Saget escreveu na legenda: “Eu amei o show desta noite, público muito bom, muita positividade. Um público muito divertido mesmo.”

Ele acrescentou: “Estou de volta à comédia como quando tinha 26 anos. Acho que estou encontrando uma nova voz, estou amando cada momento.”

Na publicação, o ator de Três é Demais também adicionou o que seriam as próximas datas de sua turnê de stand-up. Ele morreu de maneira inesperada bem no meio da turnê.

Confira abaixo a última publicação de Bob Saget, ator de Três é Demais, no Instagram.

Morte de Bob Saget está sendo investigada

Bob Saget, conhecido por Três é Demais, morreu aos 65 anos, como confirmado pela família dele em 9 de janeiro. O famoso foi encontrado morto em um hotel em Orlando, nos Estados Unidos, com as autoridades investigando a causa do falecimento.

Primeiro, os familiares confirmaram em nota para imprensa o falecimento de Bob Saget. O ator fazia uma turnê de shows de comédia pelos Estados Unidos.

“Nós estamos devastados em confirmar que nosso amado Bob morreu. Ele era tudo para nós e queríamos contar como ele amava os fãs, atuar ao vivo e percorrer a vida com todos com risadas. Apesar de pedirmos por privacidade nesse momento, pedimos para que todos relembrem o amor e o riso que Bob trouxe ao mundo”, diz a nota da família.

Já a polícia local informou que o ator de Três é Demais foi encontrado morto e que o motivo do falecimento vira uma investigação. As autoridades já descartaram uma morte violenta ou por uso de drogas.

O motivo da morte deve ser revelado após exames da perícia local. A última aparição pública de Bob Saget foi em 8 de janeiro, em um show de comédia na Flórida.